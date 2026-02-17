Υπερθέαμα πολεμικών τεχνών από... ανθρωποειδή ρομπότ

Έχετε δει ρομπότ να εκτελούν άψογα πολεμικές τέχνες;

Ψυχαγωγικό υπερθέαμα ή επίδειξη βιομηχανικής στρατηγικής; Η πιο δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή της Κίνας, το ετήσιο γκαλά του CGTV για το Φεστιβάλ της Άνοιξης ανέδειξε με φαντασμαγορικό τρόπο τη φιλοδοξία του Πεκίνου να κυριαρχήσει στα ανθρωποειδή ρομπότ και στο μέλλον της μεταποίησης. Το γκαλά, αντίστοιχο σε συμβολισμό με το Super Bowl των ΗΠΑ, παρακολούθησαν εκατομμύρια Κινέζοι.

Τέσσερις ανερχόμενες startups ανθρωποειδών ρομπότ -Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab- παρουσίασαν τα προϊόντα τους. Τα τρία πρώτα σκετς της βραδιάς επικεντρώθηκαν σε ανθρωποειδή ρομπότ, με αποκορύφωμα μια εκτενή επίδειξη πολεμικών τεχνών, όπου περισσότερα από 12 ρομπότ της Unitree εκτελούσαν πολύπλοκες χορογραφίες μάχης με σπαθιά, κοντάρια και νουντσάκου σε απόσταση αναπνοής από παιδιά που βρίσκονταν μαζί τους στη σκηνή.

Ξεχώρισε μια σκηνή εμπνευσμένη από το παραδοσιακό «drunken boxing», στην οποία τα ρομπότ αναπαρήγαγαν εσκεμμένα ασταθείς κινήσεις και πτώσεις, αναδεικνύοντας την πρόοδο στον πολυ-ρομποτικό συντονισμό και στην ικανότητα ανάκαμψης μετά από σφάλματα. Παράλληλα, στο εναρκτήριο σκετς εμφανίστηκε το chatbot Doubao της ByteDance, ενώ ρομπότ της Noetix συμμετείχαν σε κωμικό νούμερο και της MagicLab χόρεψαν συγχρονισμένα στο τραγούδι “We Are Made in China”.

Η προβολή αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονου hype, καθώς εταιρείες όπως η AgiBot και η Unitree ετοιμάζονται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ κινεζικές startups τεχνητής νοημοσύνης λανσάρουν νέα μοντέλα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Σεληνιακού Νέου Έτους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει συναντηθεί τον τελευταίο χρόνο με πέντε ιδρυτές startups ρομποτικής, προσφέροντας στον κλάδο ασυνήθιστα μεγάλη πολιτική προβολή.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Georg Stieler, το γκαλά λειτουργεί ως άμεσος αγωγός από τη βιομηχανική πολιτική στο τηλεοπτικό θέαμα, με απτά οφέλη για τις εταιρείες που συμμετέχουν, όπως κρατικές παραγγελίες και επενδυτικό ενδιαφέρον. Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα, η Κίνα τοποθετεί τη ρομποτική και την AI στον πυρήνα της στρατηγικής «AI+ μεταποίηση», επιδιώκοντας να αντισταθμίσει τη γήρανση του εργατικού δυναμικού μέσω αυτοματοποίησης. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Poe Zhao, σε μια πρώιμη αγορά, η προσοχή του κοινού γίνεται πολύτιμος πόρος -και η Κίνα φαίνεται να το γνωρίζει καλά.