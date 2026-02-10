Άλμα πωλήσεων 37% για TSMC τον Ιανουάριο στα 12,7 δισ. δολάρια

Η κατασκευάστρια τσιπ για την Nvidia ανακοίνωσε αύξηση 37% στα έσοδα του Ιανουαρίου στα 12,7 δισ. δολάρια, πάνω από την άνοδο 30% που αναμένει η TSMC για ολόκληρο το έτος.

Ράλι 37% σημείωσαν οι πωλήσεις της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) τον Ιανουάριο ελέω των παγκόσμιων δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά το γεγονός πως υπάρχουν ανησυχίες για φούσκα στον κλάδο.

Η κατασκευάστρια τσιπ για την Nvidia ανακοίνωσε αύξηση 37% στα έσοδα του Ιανουαρίου στα 12,7 δισ. δολάρια, πάνω από την άνοδο 30% που αναμένει η TSMC για ολόκληρο το έτος.

Η TSMC, η οποία παράγει επίσης τσιπ για την Apple, ήταν μία από τις μεγαλύτερες νικήτριες από την αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την ΑΙ, λόγω του ρόλου της στην κατασκευή προηγμένων επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για τσιπ στα data centers ωθεί την TSMC να διαθέσει έως και 56 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, ποσό αυξημένο κατά 25% από το 2025.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών ως «ανάπτυξη υποδομών που συμβαίνει μία φορά στη γενιά μας».

Ωστόσο, οι γιγάντιες δαπάνες από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon και η Meta ανησυχούν επίσης τους επενδυτές που αναρωτιούνται αν η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει ή θα σκάσει σαν «φούσκα» όπως έχει συμβεί και σε άλλα περιστατικά του παρελθόντος.