Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Δύο υποψήφιοι με διαμετρικά αντίθετες πολιτικές θέσεις

Οι δύο υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο που διεξάγεται μεθαύριο, Κυριακή, στην Πορτογαλία, ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο και ο ηγέτης της ακροδεξιάς Αντρέ Βεντούρα, είναι διαμετρικά αντίθετες προσωπικότητες με διαμετρικά αντίθετα πολιτικά σχέδια.

Ένας κεντρώος σοσιαλιστής

Ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, 63 ετών, είναι πρώην γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με κεντρώα τάση, που επανήλθε στο προσκήνιο αφού διέτρεξε την πολιτική έρημο την περίοδο των κυβερνήσεων του αντιπάλου του στο PS Αντόνιο Κόστα (2015-2024).

Το 2014, έπειτα από μια αδελφοκτόνα μάχη, ο Σεγκούρο αντικαταστάθηκε στην ηγεσία του PS από τον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον οποίο κατηγορούσε ως πολύ συμβιβαστικό απέναντι στην πολιτική της λιτότητας που ακολουθούσε τότε η δεξιά υπό την εποπτεία των πιστωτών της Πορτογαλίας.

Έχοντας λάβει τη διακριτική υποστήριξη της τωρινής ηγεσίας των Σοσιαλιστών, η εκστρατεία του εκμεταλλεύθηκε μια θετική δυναμική προκειμένου να συγκεντρώσει τις ψήφους των ψηφοφόρων της αριστεράς που φοβούνταν ότι στον δεύτερο γύρο δεν θα είχαν κανέναν υποψήφιο της δικής τους πολιτικής οικογένειας.

Υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπεί μια «σύγχρονη και μετριοπαθή» αριστερά, ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, ακολούθησε μια κλασική διαδρομή. Επικεφαλής της νεολαίας των Σοσιαλιστών στις αρχές των χρόνων του 1990 ήταν βουλευτής και στη συνέχεια υπουργός Αθλητισμού υπό τον πρωθυπουργό Αντόνιο Γκουτέρες, σήμερα Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Δεύτερος στο ψηφοδέλτιο που παρουσίασε ο ιδρυτής του PS Μάριο Σοάρες, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής το 1999,

Ο κεντρώος Σεγκούρο είχε αναγκαστεί τότε να αποσυρθεί καθώς η Πορτογαλία είχε πρωθυπουργό τον Σοσιαλιστή Χοσέ Σόκρατες, που οδήγησε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας προτού κατηγορηθεί για διαφθορά.

Μετά την αποχώρηση του Σόκρατες, ανέλαβε τα ηνία του PS και, ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρνήθηκε να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή της δημοσιονομικής λιτότητας που απαίτησαν οι πιστωτές της Πορτογαλίας με αντάλλαγμα ένα πρόγραμμα οικονομικής 'διάσωσης'.

Πρωτεργάτης της ώθησης της ακροδεξιάς

Ο 43χρονος Αντρέ Βεντούρα είναι ο ηγέτης της πορτογαλικής ακροδεξιάς, που αυξάνει την εκλογική δύναμή της αφότου ίδρυσε το κόμμα Chega ("Αρκετά") και έγινε πέρυσι η πρώτη δύναμη αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση της δεξιάς.

Καθηγητής Νομικής, άρχισε να αποκτά κακή φήμη με επιθετικές δηλώσεις ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου -- είναι οπαδός της Μπενφίκα Λισαβόνας.

Ο Βεντούρα, που προέρχεται από μια λαϊκή οικογένεια, μεγάλωσε σε λαϊκό προάστιο της πρωτεύουσας και παρακολούθησε γα λίγο ένα καθολική ιερατική σχολή και εργάστηκε ως οικονομικός επιθεωρητής, προτού χρησιμοποιήσει το επικοινωνιακό ταλέντο του προκειμένου να εμπλακεί στα ΜΜΕ, στη συνέχεια στην πολιτική.

Υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές με τα χρώματα του κυριότερου κεντροδεξιού κόμματος της Πορτογαλίας, έγινε περισσότερο γνωστός επιτιθέμενος στην κοινότητα των Ρομά με ξενοφοβικές δηλώσεις.

Σε μία χώρα όπου κανένα κόμμα της λαϊκιστικής δεξιάς δεν είχε καταγράψει ακόμη σημαντική πρόοδο, ο Αντρέ Βεντούρα αποφασίζει τότε να εγκαταλείψει τον πρώτο πολιτικό σχηματισμό του για να ιδρύσει το δικό του κόμμα, το 2019.

Με την υπόσχεση να επιτεθεί στη διαφθορά και στη μετανάστευση, ή ακόμη υπερασπιζόμενος τον χημικό ευνουχισμό των παιδεραστών, εισήλθε στο κοινοβούλιο εκείνη τη χρονιά ως ο μοναδικός βουλευτής του κόμματός του.

Στις προεδρικές εκλογές του 2021, είχε έρθει τρίτος, με μικρή διαφορά από τον Σοσιαλιστή υποψήφιο, σχεδόν 500.000 ψήφους, και ποσοστό 11,9% των ψήφων.

Από τη μία εκλογική αναμέτρηση στην άλλη, το Chega επιβεβαίωσε την απότομη άνοδό του περνώντας από τις 12 έδρες το 2022 στις 50 το 2024, στη συνέχεια στους 60 βουλευτές με σχεδόν το 23% των ψήφων τον περασμένο Μάιο, αντικαθιστώντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα ως αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της δεξιάς του Λουίς Μοντενέγκρο.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress