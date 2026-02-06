Jefferies: Στην Ελλάδα το καλύτερο μετοχικό story της Ευρώπης

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει στο παγκόσμιο long-only χαρτοφυλάκιο της Jefferies. Πώς σχολιάζει την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ.

Στην πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από την MSCI αναφέρεται η δημοφιλής στήλη «Greed & Fear», την οποία υπογράφει ο Christopher Wood της Jefferies.

Όπως λέει ο Wood, «ο προφανής κίνδυνος είναι ότι μια τέτοια ‘αναβάθμιση’ μπορεί στην πράξη να αποδειχθεί υποβάθμιση, λόγω της ‘κατάρας’ των παθητικών επενδύσεων». Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι οι εκροές από παθητικά κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερες από τις εισροές από κεφάλαια που είναι συνδεδεμένα με δείκτες ανεπτυγμένων αγορών. Και αυτό διότι η στάθμιση της Ελλάδας στους αντίστοιχους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι πολύ μικρότερη.

«Τα παραπάνω είναι ατυχές» σχολιάζει ο Wood, «καθώς η Ελλάδα παραμένει ένα εξαιρετικό story μακροοικονομικής ανατροπής» και ένα από τα καλύτερα μετοχικά stories στην Ευρώπη, «διαθέτοντας μακράν την καλύτερη κυβέρνηση».

Οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ο βασικός μοχλός κίνησης της ελληνικής αγοράς, με τον Wood να σημειώνει ότι πολλοί επενδυτές αναδυόμενων αγορών overweight στην Ελλάδα με τοποθετήσεις κυρίως στις τράπεζες. Ο ίδιος αναγνωρίζει ως κίνδυνο, το ενδεχόμενο οι επενδυτές αυτοί να αναγκαστούν να πουλήσουν, ενώ οι επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών ενδεχομένως να θεωρήσουν την ελληνική αγορά υπερβολικά μικρή ή ανεπαρκώς ρευστή.

Παρά το τοπίο που διαμορφώνεται από την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ, η Jefferies διατηρεί τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο παγκόσμιο long-only χαρτοφυλάκιό της.

Παράλληλα, διατηρεί θετική σύσταση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, υπενθυμίζοντας ότι ο τραπεζικός δείκτης του ΧΑ έχει ενισχυθεί κατά 122% από τις αρχές του 2025 και ήδη καταγράφει άνοδο 25% από την αρχή του έτους.