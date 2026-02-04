«Έπιασε» και τις 2.400 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ

Ένα ακόμα κλείσιμο στα υψηλά ημέρας σημείωσε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με βασικούς πρωταγωνιστές της ανόδου τους μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ένα ακόμα κλείσιμο στα υψηλά ημέρας σημείωσε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με βασικούς πρωταγωνιστές της ανόδου τους μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στον τραπεζικό κλάδο η εικόνα ήταν μικτή, καθώς δεν έλλειψαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, κυρίως σε ΕΤΕ και Alpha Bank, ωστόσο η προσφορά απορροφήθηκε και οι αγοραστές αντιστάθμισαν τις πιέσεις.

Ξεχώρισε η μετοχή της Optima που έκλεισε με μεγάλη άνοδο 5,30% στα 9,53 ευρώ, ενώ μόνιμα ανοδικά κινήθηκε και ο τίτλος της Eurobank που ενισχύθηκε 2,15% στα 4,27 ευρώ. Πάνω από 2% ενισχύθηκε και η Τρ. Πειραιώς που, αν και βρέθηκε ενδοσυνεδριακά από το +1,34% στο -0,48%, ανέκαμψε για να ολοκληρώσει στο υψηλό ημέρας των 8,98 ευρώ.

Με περισσότερες εναλλαγές προσήμου και μεγαλύτερη διακύμανση κινήθηκε η Alpha Bank, μεταξύ 4,33 και 4,47 ευρώ. Η μετοχή ανέκαμψε από το ενδοσυνεδριακό -1,57% και έκλεισε τελικά με κέρδη 1,36% στα 4,46 ευρώ. Αμετάβλητη στα 15,71 ευρώ έκλεισε η ΕΤΕ, αν και στη διάρκεια των συναλλαγών βρέθηκε να υποχωρεί έως και 1,91%. Αμετάβλητη στα €9,72 η Τρ. Κύπρου, αν και κινήθηκε πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, πέραν της Optima, βρέθηκαν οι μετοχές των Lamda Development, ElvalHalcor, Coca-Cola HBC, Helleniq Energy, Viohalco και Motor Oil, ενώ με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν και άλλα μη τραπεζικά blue chips, συνεισφέροντας στο τρίτο διαδοχικό ανοδικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη.

Πιο συγκεκριμένα, για τον ΓΔ οι συναλλαγές έκλεισαν στις 2.407,07 μονάδες με άνοδο 1,56%, ενώ στις τρεις συνεδριάσεις της εβδομάδας τα αθροιστικά του κέρδη διαμορφώνονται σε 3,98%.

Στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται συνολικά κατά 5,72%, καθώς την Τετάρτη σημείωσε νέα άνοδο 1,32% στις 2.859,37 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος ξανά σε υψηλά επίπεδα, στα 397,5 εκατ. ευρώ, με το 50% να διοχετεύεται στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και με την αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών στα 65,39 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 64 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 45 που υποχώρησαν και 41 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες. Μεταξύ των ανοδικών και 13 τίτλοι του FTSE Mid Cap, όπου ξεχώρισαν τα κέρδη 2,73% της Intracom και η άνοδος περί του 1,6% των Qualco και BYLOT.

«Πράσινος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap -όπου η πλειονότητα των μετοχών κινείται σε νέα πολυετή ή και ιστορικά υψηλά- η Lamda Development έκλεισε με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, ενισχυμένη 6,29% στα 7,44 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, στα 4,91 ευρώ με άνοδο 4,91% έκλεισε η ElvalHalcor, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε 3,61% στα 48,80 ευρώ, και ακολούθησαν Helleniq Energy και Viohalco με κέρδη 2,57% και 2,45% αντίστοιχα. Στο +2,39% το κλείσιμο της Motor Oil.

Ακολούθησε ο ΟΠΑΠ με άνοδο 2,09% στα 18,04 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ στο +1,98%, οι τίτλοι των Σαράντης και ΔΕΗ ενισχυμένοι περί του 1,9%, ενώ άνω του 1% διαμορφώθηκαν τα κέρδη και για τις μετοχές των Cenergy (+1,77%), ΟΤΕ (+1,73%), Jumbo (+1,63%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,58%) και ΔΑΑ (+1,33%). Θετικό πρόσημο και για τις Metlen (+0,58%) και Aegean (+0,26%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Τιτάν υποχώρησε 3,87% στα 54,60 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες 0,935 ακολούθησε η Aktor στα 10,60 ευρώ.