Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα οι αγρότες

Συλλαλητήρια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας τη Δευτέρα και Τρίτη 9-10 Φεβρουαρίου. Τι αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη.

Με απόφαση για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών από όλη τη χώρα ξεκαθάρισαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας παραμένουν άλυτα, παρά τις μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις, και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ότι η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα 13-14 Φεβρουαρίου, με τους αγρότες να σχεδιάζουν μαζική κάθοδο και παρουσία με τρακτέρ, που αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της νέας φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, πριν την κινητοποίηση στην πρωτεύουσα, θα ακολουθήσουν συντονισμένα συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα και Τρίτη 9-10 Φεβρουαρίου, με στόχο να ενισχυθεί να αναδειχθούν πανελλαδικά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

