Bank of America: Η Ελλάδα στο top 3 των αναδυόμενων αγορών - Εισροές ρεκόρ τον Ιανουάριο

Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις και οι ελκυστικές αποτιμήσεις είναι δύο από τους παράγοντες που τοποθετούν τις ελληνικές μετοχές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων διαχειριστών.

Ψηλά στην κατάταξη της Bank of America βρίσκεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μεταξύ 11 αναδυόμενων αγορών που εξετάζει η Bank of America.

Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις, δείκτης στον οποίο το ΧΑ εμφανίζει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αγορών του δείγματος, και οι ελκυστικές αποτιμήσεις είναι δύο από τους παράγοντες που τοποθετούν τις ελληνικές μετοχές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξέων διαχειριστών.

Πιο αναλυτικά, οι ελληνικές μετοχές (του MSCI Greece Standard) επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία σε όρους τρεχουσών αποτιμήσεων (80/100) και σε επίπεδο μερισματικής απόδοσης (100/100), ενώ ελαφρώς χαμηλότερα βρίσκονται σε όρους αύξησης κερδοφορίας (70/100) και ως προς τη δυναμική των τιμών προς ΕPS (70/100). Ωστόσο, η ελληνική αγορά κατατάσσεται πολύ χαμηλότερα σε όρους αποτιμήσεων έναντι του ιστορικού μέσου (10/100) και των τοποθετήσεων από πλευράς ξένων θεσμικών (30/100).

Έτσι, η μέση βαθμολογία για την ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 63/100 και ισοβαθμεί στην τρίτη θέση μαζί με την τουρκική, πίσω από την Ουγγαρία (69/100) και τη Ν. Αφρική (66/100).

Το equity risk premium εκτιμάται για το 2026 στο 8,8% και είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ 24 αγορών, πίσω από την Τουρκία (13,6%) και την Ουγγαρία (8,9%).

Στη «bottom up» ανάλυση της BofA και στις κορυφαίες επιλογές του οίκου ξεχωρίζει η μετοχή της ΔΕΗ (χωρίς κάλυψη από τον οίκο) και μάλιστα με τη δεύτερη υψηλότερη μέση (σταθμισμένη) βαθμολογία (79,1/100) μεταξύ 20 μετοχών.

Εισροές-ρεκόρ τον Ιανουάριο

Το κύμα αισιοδοξίας για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές φαίνεται να έχει αψηφήσει τις επίμονες γεωπολιτικές και εμπορικές ανησυχίες και να έχει στηρίξει εξαιρετικά ισχυρές εισροές σε όλες τις αγορές μετοχών της περιοχής EEMEA από τις αρχές του έτους, σχολιάζουν οι αναλυτές της Bank of America.

Αν και, όπως λένε, «τόσο έντονες ροές ενδέχεται να δημιουργήσουν περιθώρια για ουσιαστικές διορθώσεις στο άμεσο μέλλον», εντούτοις διατηρούν θετική στάση για τις αναδυόμενες αγορές συνολικά το 2026 και παραμένουν αισιόδοξοι για τις μετοχές της EEMEA, τις οποίες θεωρούν «από τις καλύτερα τοποθετημένες κατηγορίες ενεργητικού ώστε να επωφεληθούν από την αναμενόμενη περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ».

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, τα στοιχεία της BofA αποτυπώνουν μεγάλη αύξηση και σταθερά ανοδική πορεία εισροών, από 41,8 εκατ. δολάρια κατά την τελευταία εβδομάδα του 2025 σε 49,6 εκατ. δολάρια την πρώτη εβδομάδα του 2026 και στη συνέχεια μεγάλη αύξηση για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, στα $120,7 εκατ., $131,4 εκατ. και $182,8 εκατ. αντίστοιχα.