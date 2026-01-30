Σε αρνητικό έδαφος η Wall Street - «Οδεύει» προς μηνιαία κέρδη ο S&P 500

«Βαρίδι» τα εταρικά αποτελέσματα της εβδομάδας. «Ανάσα» η επιλογή του Τραμπ να διορίσει τον Κέβιν Γουόρς ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, προέδρου της Fed.

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία των κυριότερων δεικτών στη Wall Street την Παρασκευή, έχοντας ήδη «κοκκινίσει» τη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα φαίνεται να βαραίνουν το ηθικό των επενδυτών, παρόλο που οι ίδιοι «ενέκριναν» την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον Κέβιν Γουόρς ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, προέδρου της Fed.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο. Με την κίνηση αυτή Τραμπ έβαλε τέλος σε μία πεντάμηνη «οδύσσεια» που προκάλεσε πρωτοφανή αναταραχή στην κεντρική τράπεζα, αλλά και στις αγορές. «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει ως ένας από τους καλύτερους Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Είναι κομμένος και ραμμένος για τη θέση και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ» υπογράμμισε ο Τραμπ στο Truth Social.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,25% στις 48.949 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,33% στις 6.944 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq χάνει 0,34% στις 23.604 μονάδες.

Παρά τις απώλειες που σημειώνονται στη σημερινή συνεδρίαση, σε επίπεδο μήνα, και οι τρεις δείκτες βρίσκονται σε πορεία για κερδοφορία, καθώς -όλοι- σημειώνουν άνοδο πάνω από 1% μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Apple υποχωρεί κατά σχεδόν 2%, παρόλο που σημείωσε ισχυρές επιδόσεις στο δ' τρίμηνο, ενώ είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται 16% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη ανά μετοχή 2,84 δολαρίων, έναντι πρόβλεψης 2,67 δολαρίων, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 143,76 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τα 138,48 δισ. που ανέμενε η Wall Street. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 42,10 δισ. δολάρια, από 36,33 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 48,2%.

Καταλύτης των ισχυρών επιδόσεων ήταν το iPhone, με τα έσοδα να εκτινάσσονται κατά 23% στα 85,27 δισ. δολάρια, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις, χάρη στη δυναμική ζήτηση για τα νέα μοντέλα iPhone 17.

Επιπλέον, η Sandisk καταγράφει άλμα 17,6%, αφού ο κατασκευαστής συσκευών αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε σταθερές προβλέψεις, με αποτέλεσμα η μετοχή να σημειώσει άνοδο 20%. Η Sandisk προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που κυμαίνονται από 12 έως 14 δολάρια ανά μετοχή, έναντι της πρόβλεψης της FactSet για 5,11 δολάρια ανά μετοχή. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη.

Η μετοχή της Exxon Mobil χάνει 0,8% παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη που εμφάνισε το δ' τρίμηνο. Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη της για το τρίμηνο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1,71 δολάρια ανά μετοχή, έναντι μέσης εκτίμησης 1,68 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα κέρδη του κλάδου δέχθηκαν πιέσεις το 2025 λόγω υπερπροσφοράς στην αγορά αργού, που οδήγησε τα συμβόλαια Brent σε πτώση 19% πέρυσι. Σε ετήσια βάση, τα προσαρμοσμένα κέρδη της Exxon μειώθηκαν κατά 10%, καθώς η εταιρεία επικεντρώθηκε στον περιορισμό του κόστους.

Τέλος, η Chevron κερδίζει σχεδόν 1% μετά την ανακοίνωση κερδών για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών χάρη στην ρεκόρ παραγωγή πετρελαίου. Η εταιρεία κέρδισε 1,52 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της LSEG για 1,45 δολάρια ανά μετοχή. Οι μετοχές διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα.

Στα μάκρο της ημέρας, άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, με «οδηγό» το κόστος των υπηρεσιών, ενώ οι τιμές των αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες. Ειδικότερα, δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,5% τον Δεκέμβριο, μετά από άνοδο 0,2% τον προηγούμενο μήνα. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,7%.

Παράλληλα, θετικά νέα αποτελεί για τους επενδυτές το γεγονός πως η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή των κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.