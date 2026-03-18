ΕΛΣΤΑΤ: Ποιοι κλάδοι είδαν αύξηση του τζίρου τον Ιανουάριο

Στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων από Διοικητικές Πηγές, Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 28.662.137 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,03% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025, που είχε ανέλθει 28.669.955 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 7,9%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 25,9%.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού είναι οι κάτωθι:

•Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (36,7%)

•Μεταποίηση (19,3%)

•Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (6,0%)

•Μεταφορά και Αποθήκευση (5,8%)

•Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5,0%)

Σημειώνεται ότι, από την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019 έως και 2026, διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, ετών αναφοράς 2024 και 2025 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2023, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσδιορισμού, ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συστάθηκαν το 2024 ή το 2025 και παρουσίασαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 5.000 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, για τον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις που συστάθηκαν την ίδια περίοδο και κατέγραψαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 500 χιλ. ευρώ.