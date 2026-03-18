Από την 1η Απριλίου 2026 τα ενοίκια θα πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Φορο-έλεγχοι μέσω του ΜΙΔΑ για εντοπισμό κατοικιών που εμφανίζονται ως «κενές» μόνο στα χαρτιά.

Διπλή «παγίδα» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που κρύβεται πίσω από δηλωμένα μισθώματα της τάξης των 100 και 200 ευρώ έχει στήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με την ΑΑΔΕ. Η πρώτη κίνηση γίνεται με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω των τραπεζικών λογαριασμών από την 1η Απριλίου 2026, μέτρο το οποίο συνδέεται με την επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1 εκατ. ενοικιαστές.

Ακολουθεί η ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) μέσω της οποίας θα «τρέξουν» διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των κατοικιών οι οποίες ενώ δηλώνονται στην εφορία ως κενές στην πραγματικότητα είτε κατοικούνται είτε ενοικιάζονται και αποφέρουν εισόδημα. Τα στατιστικά της ΑΑΔΕ από την επιστροφή ενοικίου έδειξαν ότι από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ.

Διπλή «παγίδα»

Η «παγίδα» για τον εντοπισμό «μαύρων» μισθώσεων αλλά και για να πέσουν στην αγορά περισσότερα ακίνητα απλώνεται σε αυτά τα επίπεδα:

- Πληρωμή ενοικίου μόνο μέσω τραπεζών. Από την 1η Απριλίου 2026, κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Όσοι δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός της επιστροφής ενοικίου, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.

- Σαφάρι για «κλειστά» ακίνητα. Η ΑΑΔΕ προχωρά στην απογραφή των κλειστών ακινήτων μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο επόμενο διάστημα. Για κάθε ακίνητο δημιουργείται φάκελος που θα περιλαμβάνει είδος ακινήτου (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κλπ),επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, αριθμός παροχής ρεύματος, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αμέσως μετά θα δρομολογηθούν διασταυρώσεις για κατοικίες που δηλώνονται «κενές» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι είναι κενές ή κατοικούνται και ενοικιάζονται κρυφά. Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ θα γίνουν σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα από τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα εντοπιστούν διαμερίσματα και μονοκατοικίες τα οποία είναι «κενά» μόνο στα χαρτιά.

Μείωση φόρων στα ενοίκια

Εάν αποδώσουν τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί και αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα τότε στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί ένα μεγαλύτερο «ψαλίδι» στη φορολογία των ενοικίων. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση έφερε ελαφρύνσεις για 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως. Τα εισοδήματα από ενοίκια που θα αποκτηθούν φέτος και θα φορολογηθούν το επόμενο έτος θα φορολογηθούν με νέα κλίμακα καθώς έχει προστεθεί ένας νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για ποσά από 12.000 έως 24.000 ευρώ.