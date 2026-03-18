Πώς το Ισραήλ εξόντωσε τον Αλί Λαριτζανί - Η αποστολή 1.600 χιλιόμετρα μακριά

Ο Λαριτζανί αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο, μετά το χτύπημα που στέρησε τη ζωή στον Χαμενεΐ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» αναφορικά με το πώς σκοτώθηκε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος θεωρούνταν de facto ηγέτης της χώρας μετά την εκτέλεση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - κατά μερικούς ακόμα και πριν απ΄αυτή.

Ο Λαριτζανί αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο, μετά το χτύπημα που στέρησε τη ζωή στον Χαμενεΐ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ισραηλινή Jerusalem Post.

Για τον εντοπισμό του, διοχετεύτηκαν τεράστιοι πόροι αλλά και υπηρεσιακές πληροφορίες, μέχρι να γίνει τελικώς το πλήγμα στο σπίτι της κόρης του στην Τεχεράνη, όπου βρισκόταν. Ο εντοπισμός του, κάθε άλλο παρά εύκολος μπορεί να χαρακτηριστεί. Είχε μάθει να κρύβεται πολύ καλά και λάμβανε σημαντικά μέτρα για να μπορέσει να αποφύγει τον εντοπισμό του.