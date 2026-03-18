Ζαχαράκη: Σχέδιο πλήρους αποκατάστασης και αξιοποίησης εμβληματικού ακινήτου του ΙΚΥ στη Βιέννη

Την πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίηση ενός σημαντικού ακινήτου στην καρδιά της Βιέννης, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής της στην αυστριακή πρωτεύουσα, επισκέφθηκε το κτίριο και προήδρευσε σύσκεψης με τη συμμετοχή της Προέδρου του ΙΚΥ, ομότιμης καθηγήτριας του ΕΚΠΑ, Βασιλικής Κιντή, συνεργατών του Ιδρύματος στην Αυστρία, καθώς και στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας.

Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης του ακινήτου, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών και εργασιών αποκατάστασης. Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται η δημιουργία πολυχώρου παιδείας και πολιτισμού, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί δράσεις ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων του ελληνισμού της διασποράς.

Το εμβληματικό κτίριο βρίσκεται στο 5ο διαμέρισμα της Βιέννης (Margareten), κατασκευάστηκε το 1913, διαθέτει 19 διαμερίσματα και συνολική επιφάνεια 1.318 τ.μ. Περιήλθε στο ΙΚΥ μέσω του κληροδοτήματος Νικολάου Δ. Χρυσοβέργη, βάσει διαθήκης του 1936 που κατατέθηκε στην ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης η Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού κ. Νέλλη Εξαρχάκου και ο τεχνικός σύμβουλος του ΙΚΥ, καθηγητής Παύλος Μ. Δελλαδέτσιμας, ενώ στις συσκέψεις και την επιτόπια αυτοψία συμμετείχαν συνεργάτες του ΙΚΥ στην Αυστρία και στελέχη της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη.

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Αυστρίας

Κατά την επίσκεψή της, η Υπουργός συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικοί δεσμοί της Ελλάδας με τη Βιέννη, ενώ συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην πόλη, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και του πολιτισμού.

Η Υπουργός επισκέφθηκε επίσης την αίθουσα εκδηλώσεων «Ρήγας Φεραίος», το νηπιαγωγείο και τις τάξεις του ελληνικού σχολείου που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της Μητρόπολης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στήριξη των τμημάτων ελληνικής γλώσσας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στη Βιέννη για τα παιδιά της ομογένειας, τα οποία πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, μετά την ολοκλήρωση του βασικού σχολικού προγράμματος.

Τα τμήματα στελεχώνονται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι μαθητές λαμβάνουν δωρεάν ελληνικά σχολικά βιβλία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των νέων της διασποράς.

Επισκέψεις σε ιστορικούς ελληνορθόδοξους ναούς

Κατά την παραμονή της στη Βιέννη, η Υπουργός επισκέφθηκε τους ιστορικούς ελληνορθόδοξους ναούς στο κέντρο της πόλης: τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Ελληνικής Κοινότητας — τον πρώτο ορθόδοξο ναό σε αυστριακό έδαφος — καθώς και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.

Ενημερώθηκε για τα σημαντικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Μητροπολίτη Αυστρίας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της πνευματικής και ιστορικής κληρονομιάς του ελληνισμού.

Η επίσκεψη της Υπουργού επιβεβαίωσε τη διαρκή παρουσία και συμβολή της ελληνικής κοινότητας στη Βιέννη, καθώς και τη σημασία της στήριξης των δομών παιδείας, πολιτισμού και ορθόδοξης παράδοσης που διατηρούν ζωντανό τον ελληνισμό της διασποράς.