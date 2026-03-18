Ιράν: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο υπουργός Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ

Newsroom
Ιράν: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο υπουργός Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε την νύκτα, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε την νύκτα, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Σημειώνεται πως εντός της ημέρας αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης. Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

tags:
Ιράν
Ισραήλ
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
