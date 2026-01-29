Απώλειες στη Wall Street στη σκιά Fed - Big Tech

Πτώση για Dow Jones, S&P 500 και Νasdaq. Επί τάπητος η απόφαση FOMC και η ομιλία Πάουελ για επιτόκια. Πώς κινούνται οι μετοχές των Meta, Tesla, Microsoft.

Πτώση καταγράφεται η Wall Street καθώς οι επενδυτές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν τα χθεσινά μηνύματα της Fed και του Τζερόμ Πάουελ για τα επιτόκια σε συνδυασμό με τα οικονομικά μεγέθη 3 μελών τωv Mag 7. Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 0,25% στις 48.890 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,76% στις 6.925 μονάδες μετά το φλερτ με το ορόσημο των 7.000 μονάδων και ο Νasdaq αποδυναμώνεται 1,62% στις 23.467 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Meta εκτινάσσεται 8,78% αφού η μητρική εταιρεία των Ιnstagram και Facebook έδωσε μια ισχυρότερο από το αναμενόμενο forecast πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, ο τίτλος της Tesla υποχωρεί 0,72%, παρά το γεγονός πως τα εταιρικά αποτελέσματα του δ' τριμήνου της επιχείρησης του Έλον Μασκ ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Βαρίδι αποτελεί η βουτιά 10% της Microsoft, η οποία βιώνει τη χειρότερη ημερήσια πτώση της από τον Μάρτιο του 2020 καθώς ανέφερε ότι η ανάπτυξη του cloud επιβραδύνθηκε στο β' τρίμηνο ενώ εξέδωσε ήπιο guidance για τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους στο γ' τρίμηνο. Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην Apple, με τη μετοχή της να κερδίζει 0,25% ενώ πρόκειται να ανακοινώσει τις επιδόσεις μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Ο τίτλος της Caterpillar σημειώνει ράλι 4,5%, αφού ο βιομηχανικός γίγαντας ανακοίνωσε αποτελέσματα δ' τριμήνου που υπερκέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών Οι εξελίξεις έρχονται στην σκιά της απόφασης της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος 3,5%-3,75% μετά από 3 μειώσεις. Στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση, η FOMC διαπίστωσε ότι «η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

«Η δήλωση της Fed ήταν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν από τις αγορές, ενώ ούτε η καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νερά», τόνισε ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής global equities και real assets του Wells Fargo Investment Institute. «Δεν θα μας εξέπληττε όμως αν δούμε κάποια αστάθεια που σχετίζεται με τις ενδιάμεσες εκλογές το 2026» πρόσθεσε.

Στο πεδίο των «μάκρο», οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1.000 στις 209.000 την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιανουαρίου, ενώ το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε, τον Νοέμβριο, σημειώνοντας αύξηση από τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, καθώς οι εισαγωγές ανέκαμψαν και οι εξαγωγές μειώθηκαν, εν μέσω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών σχεδόν διπλασιάστηκε από τον προηγούμενο μήνα, στα 56,8 δισ. δολάρια, ενώ οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν 5%, λαμβάνοντας ώθηση από κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως υπολογιστές και ημιαγωγούς. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,6% τον Νοέμβριο.