ΗΠΑ: Ήπια πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Δεν σημείωσαν σημαντικές διακυμάνσεις οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις κάποιας σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 1.000 στις 209.000 την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 205.000 αιτήσεις. Το επίπεδο των αιτήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά 10.000 στις 210.000.

Η συγκεκριμένη περίοδος περιλάμβανε την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και χαρακτηρίστηκε από σοβαρή κακοκαιρία σε πολλά μέρη της χώρας. Τα δεδομένα τείνουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις όταν μεσολαβούν αργίες αλλά και κακός καιρός, δηλαδή καταστάσεις όπου οι πολίτες είναι προσωρινά ανίκανοι να εργαστούν.

Γενικότερα, η αγορά εργασίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης πρόσφατα, οδηγώντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, αναγνώρισε αυτή την τάση, ενώ παράλληλα σημείωσε κάποια σημάδια συνεχιζόμενης «ψύξης». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια πρόσφατη έκθεση, η οποία έδειξε ότι η αξιολόγηση των καταναλωτών για τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο.

Ενώ οι απολύσεις είναι γενικά χαμηλές, εταιρείες όπως η Amazon και η UPS παρουσίασαν πρόσφατα πρόσθετα σχέδια για περικοπές θέσεων εργασίας επιπλέον των προηγούμενων ανακοινώσεων το 2025, κατά 16.000 άτομα η πρώτη και κατά 30.000 η δεύτερη.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,83 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιανουαρίου, το χαμηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων αυξήθηκε ελαφρώς στις 206.250 την περασμένη εβδομάδα.