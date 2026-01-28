Microsoft: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα, αλλά «φρενάρει» η ανάπτυξη στο cloud

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street τα κέρδη που ανακοίνωσε η Microsoft για το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο η μετοχή της υποχωρεί περισσότερο από 4% μετά την είδηση.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street τα κέρδη που ανακοίνωσε η Microsoft για το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο η μετοχή της υποχωρεί περισσότερο από 3,5% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού η ανάπτυξη στο cloud έριξε ρυθμούς.

Συγκεκριμένα, σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 4,14 δολάρια έναντι 3,97 δολαρίων της εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα έσοδα έφτασαν τα 81,27 δισ. δολ. έναντι 80,27 δισ. δολ. της εκτίμησης, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη που κατέγραψε ο τεχνολογικός κολοσσός ήταν της τάξης των 38,46 δισ. δολ. ή 5,16 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένα από 24,11 δισ. δολ. ή 3,23 δολάρια ανά μετοχή στο ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα προσαρμοσμένα κέρδη δεν περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο από τις επενδύσεις στην OpenAI.

Τα έσοδα της Microsoft Cloud ανήλθαν σε 51,5 δισ. δολ., λίγο υψηλότερα από τα αναμενόμενα 51,2 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Ωστόσο, τα έσοδα από το Azure και άλλες υπηρεσίες cloud αυξήθηκαν κατά 39%, σε σύγκριση με αύξηση 40% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της StreetAccount και του CNBC ανέμεναν αύξηση 39,4% και 38,9% από το Azure και άλλες υπηρεσίες cloud.

Η Microsoft ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, χάρη στις επενδύσεις της στην OpenAI, εταιρεία ανάπτυξης του ChatGPT, η οποία οδήγησε την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο. Ωστόσο, έκτοτε έχει υποχωρήσει από αυτά τα υψηλά, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τιμή της μετοχής της Microsoft έχει αυξηθεί μόλις κατά 7% τους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας τον ανταγωνιστή της στο cloud, την Amazon, η μετοχή της οποίας έχει αυξηθεί μόλις κατά 2% την ίδια περίοδο.

Και οι δύο εταιρείες, ωστόσο, σαρώνει η μετοχή της Google, η οποία έχει σημειώσει άνοδο 69% τους τελευταίους 12 μήνες.