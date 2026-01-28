Πάουελ: Στο «περίμενε» για επιτόκια - Βελτιωμένο το αναπτυξιακό outlook

Σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, αλλά ο επίμονος πληθωρισμός κρατά τη Fed σε στάση αναμονής. Οι δασμοί «τσιμπούν» τον πληθωρισμό. Σιγή ασυρμάτου για δολάριο και... το μέλλον του.

Με τη βεβαιότητα πως η οικονομία των ΗΠΑ μπαίνει στο 2026 «με γερά θεμέλια» ξεκίνησε την Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της FOMC για «φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, καθώς «το outlook της ανάπτυξης είναι βελτιωμένο». «Τα επιτόκια είναι κατάλληλα για να προωθήσουν την πρόοδο προς την επίτευξη και των δύο στόχων της Fed, για σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση» υπογράμμισε με τη Fed να τηρεί στάση αναμονής για νέες κινήσεις λόγω δασμών.

Όπως υποστήριξε, οι προβλέψεις της FOMC για την αμερικανική οικονομία και ειδικά τις αναπτυξιακές προοπτικές είναι συνολικά πιο αισιόδοξες από την τελευταία συνεδρίασή της. «Με βάση τα στοιχεία, υπάρχει σαφής βελτίωση στις προοπτικές ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε περίπου όπως αναμενόταν, ενώ παρατηρείται σταθεροποίηση στην αγορά εργασίας. Συνολικά, λοιπόν, η πρόβλεψη είναι πραγματικά πιο ισχυρή» εξήγησε. «Ουσιαστικά, η οικονομία μας εξέπληξε για άλλη μια φορά με τη δύναμή της» είπε.

«Η δραστηριότητα στον τομέα της στέγασης παρέμεινε αδύναμη» επεσήμανε, προσθέτοντας πως οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν ανθεκτικές και οι προσλήψεις παρέμειναν «χαμηλές». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση εργασίας έχει «σαφώς μαλακώσει» παράλληλα με τη βραδύτερη άνοδο στους μισθούς των εργαζομένων. Άλλοι δείκτες της αγοράς εργασίας, όπως οι θέσεις εργασίας και οι απολύσεις, δείχνουν μικρή σταθεροποίηση ενώ οι επιπτώσεις από το shutdowmn θα αντιστραφούν καθώς το restart ενισχύει την ανάπτυξη.

Διεμήνυσε πως ενώ ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος λόγω των δασμών, η αποκλιμάκωση στις υπηρεσίες φαίνεται να συνεχίζεται. «Η νομισματική πολιτική δεν βρίσκεται σε μια προκαθορισμένη πορεία», επανέλαβε για πολλοστή φορά, ενώ τα επιτόκια πλέον βρίσκονται «εντός ενός εύρους εύλογων εκτιμήσεων για ουδέτερο επίπεδο», με την «ομαλοποίηση» της στάσης της FOMC να βοηθά στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, επιτρέποντας στον πληθωρισμό να επιστρέψει στο 2% μόλις περάσει η επίδραση των δασμών.

Κατά τον ίδιο, η Fed βρίσκεται στο «άνω άκρο» του εύρους εκτιμήσεων για ένα ουδέτερο επιτόκιο, αλλά για ορισμένους αξιωματούχους «είμαστε ήδη σε αυτό το επίπεδο». Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση και οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν χαμηλώσει στροφές, τόνισε, εξηγώντας πως: «είδαμε δεδομένα να έρχονται που υποδηλώνουν κάποια σημάδια σταθεροποίησης, αλλά δεν θα το παρακάνω», εξήγησε, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν σημάδια «ψύξης» στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα, αποσαφήνισε πως δεν θα σχολιάσει την ποινική έρευνα εναντίον του από το υπ. Δικαιοσύνης και εάν θα του ασκηθεί δίωξη. «Δεν έχω τίποτα περισσότερο να σας πω επί του θέματος σήμερα», ισχυρίστηκε ενώ τήρησε σιγή ιχθύος σχετικά με το αν θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Fed όταν λήξει η θητεία του ως πρόεδρος τον Μάιο.

Επιπλέον, παρέπεμψε στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πτώση του δολαρίου, τονίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα της Fed να επιβλέπει το νόμισμα και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. «Οπότε δεν έχω τίποτα να σας πω» απάντησε, σημειώνοντας πως δεν είναι σωστό για τον ίδιο να σχολιάζει τις κινήσεις του νομίσματος, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής «αφήνουν τα δεδομένα να φωτίσουν τον δρόμο».

Πάντως, διαπίστωσε ότι «μεγάλο μέρος» των δασμών έχει μετακυλιστεί πλέον στον πληθωρισμό. «Πιστεύουμε ότι οι δασμοί είναι πιθανό να μεταφερθούν και να αποτελέσουν μια εφάπαξ αύξηση των τιμών» σημείωσε, διαβεβαιώνοντας πως αν και υπάρχει ένας βαθμός «ένταση» μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού, είναι αισθητά «λιγότερη» από τον Δεκέμβριο.

Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των αγαθών που προκαλούνται από τους δασμούς είναι «καλά νέα», ανέφερε καθώς θα ήταν πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αν ο πληθωρισμός καθοδηγούνταν από τη ζήτηση. Ωστόσο, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και τα καθοδικά ρίσκα για την απασχόληση «εξακολουθούν να υφίστανται. Είναι πλήρως ισορροπημένοι; Δύσκολο να πούμε» υποστήριξε.

Ακολούθως, τήρησε σιγή ασυρμάτου για το πώς θα βοηθούσε τον νέο πρόεδρο να αναλάβει τον ρόλο του, εκτός από το να μείνει μακριά από τους εκλεγμένους πολιτικούς και να να φροντίζει να επικοινωνεί τακτικά με το Κογκρέσο, το εποπτικό του όργανο. Για τον Πάουελ, οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν «υποχωρήσει κατά πολύ» από το υψηλό μετά τους δασμούς της Ημέρας Απελευθέρωσης. Όσο για τις μειώσεις των επιτοκίων πέρυσι, απάντησε: «Είδαμε την αγορά εργασίας να αποδυναμώνεται. Και αναλάβαμε δράση».

Όταν ρωτήθηκε για το αν οι ξένοι επενδυτές αντισταθμίζουν την έκθεσή τους στο δολάριο, ο Πάουελ σχολίασε πως: «δεν βλέπουμε πολλές κινήσεις. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να το υποδηλώνουν» ενώ εκτίμησε πως η ανεξαρτησία της Fed έχει εξυπηρετήσει καλά τους ανθρώπους. «Η νομισματική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να επηρεάσει την οικονομία με τρόπο που θα είναι πολιτικά χρήσιμος. Η αξιοπιστία της Fed θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί εάν χαθεί», προειδοποίησε.

«Δεν την έχουμε χάσει. Δεν πιστεύω ότι θα την χάσουμε. Είμαι έντονα αφοσιωμένος σε αυτό και το ίδιο και οι συνάδελφοί μου» επεσήμανε χαρακτηριστικά, ενώ δήλωσε πως είναι μια δύσκολη περίοδος για να «διαβάσει» κανείς την αγορά εργασίας, επειδή τόσο η ζήτηση για εργαζόμενους έχει μειωθεί όσο και η προσφορά τους έχει διολισθήσει εν μέσω «παγώματος» της μετανάστευσης. Για τον ίδιο, ο γεωπολιτικός κίνδυνος όσον αφορά την Fed ισοδυναμεί με τον αντίκτυπο σε ενέργεια, πετρέλαιο και εμπόριο.

«Και πρέπει να πούμε, δεδομένων των πολύ σημαντικών αλλαγών στην εμπορική πολιτική, η οικονομία των ΗΠΑ έχει ανταπεξέλθει πλήρως» υπογράμμισε, υπολογίζοντας πως ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό από τους δασμούς πιθανότατα θα υποχωρήσει γύρω στα μέσα του τρέχοντος έτους, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας θα ωθήσει την παραγωγή, βοηθώντας την ανάπτυξη χωρίς να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών.

Η Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ