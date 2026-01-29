Επιχειρήσεις | Διεθνή

Caterpillar: Αυξημένα μεγέθη τριμήνου - «Καμπανάκι» για πλήγμα 2,6 δισ. το 2026 λόγω δασμών

H εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,16 δολ. ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, από 5,14 δολ. ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Για πλήγμα ύψους 2,6 δισ. δολαρίων το 2026 προειδοποιεί η Caterpillar λόγω των δασμών, παρά το γεγονός πως ανέφερε αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου λόγω της διαρκούς ζήτησης για τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας εν μέσω της ταχείας ανάπτυξης κέντρων δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού κατασκευών και εξόρυξης στον κόσμο ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,16 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, από 5,14 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 19,1 δισ. δολ. από 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία είχε δηλώσει τον Οκτώβριο του 2025 ότι αναμένει ετήσιο κόστος λόγω δασμών μεταξύ 1,6 δισ. δολ. και 1,75 δισ. δολ..

Η Caterpillar δήλωσε επίσης ότι τα λειτουργικά της κέρδη μειώθηκαν κατά 9% στο τρίμηνο στα 2,66 δισ. δολ., κυρίως λόγω του δυσμενούς κόστους παραγωγής ύψους 1,03 δισ. δολ., που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους υψηλότερους δασμούς.

Μετά την είδηση, η μετοχή έφτασε να ενισχύεται μέχρι και 5%, αν και πλέον έχει υποχωρήσει και διαπραγματεύεται περίπου στο +1,5%.

Η ραγδαία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και ωθεί τις τεχνολογικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε νέες υποδομές κέντρων δεδομένων, ενισχύοντας τη ζήτηση για εφεδρικές γεννήτριες ενέργειας της Caterpillar.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2026, υποστηριζόμενος από τις ισχυρότερες παραγγελίες των αντιπροσώπων και την σταθεροποίηση της δραστηριότητας μη οικιστικών κατασκευών.

