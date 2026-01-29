Πετρέλαιο: Τα 70 δολάρια «πιάνει» το Brent με φόντο Τραμπ - Ιράν

Τα 70 δολάρια το βαρέλι πιάνουν τα futures του Brent, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, σε νέα υψηλά τετραμήνου. Το WTI ξεπερνά τα 65 δολάρια με ράλι περί το 3%.

Τα 70 δολάρια το βαρέλι πιάνουν τα futures του Brent, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, σε νέα υψηλά τετραμήνου αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να συνάψει μια πυρηνική συμφωνία ή αλλιώς να αντιμετωπίσει στρατιωτικά πλήγματα. Ειδικότερα, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς πετρελαίου ενισχύεται 2,7%, ενώ το West Texas Intermediate ξεπερνά τα 65 δολάρια με ράλι περί το 3%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επεσήμανε ότι τα αμερικανικά πλοία στο σημείο είναι έτοιμα να εκπληρώσουν την αποστολή τους «με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί». Το αργό πετρέλαιο μετρά κέρδη μέχρι στιγμής το 2026, ξεπερνώντας τις ανησυχίες πως η αγορά πιέζεται από σημαντική υπερπροσφορά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις από το Ιράν έως τη Βενεζουέλα και οι σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού στο Καζακστάν έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των τιμών του «μαύρου χρυσού» σύμφωνα με τo Bloomberg.

Οι απειλές του Τραμπ προσφέρουν ένα risk premium στις τιμές. Τα bullish call options υπερακοντίζουν τα bearish στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων περίπου 14 μηνών, καθώς οι traders επιδιώκουν να προστατευτούν από τον κίνδυνο μιας νέας αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. «Η πιθανότητα να πληγεί το Ιράν έχει κλιμακώσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο των τιμών του πετρελαίου κατά 3 έως 4 δολάρια το βαρέλι», ανέφεραν οι αναλυτές της Citigroup.

«Οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι ανέμεναν πολλοί, παρά το γεγονός ότι οι αγορές στις αρχές του έτους αναμένουν μεγάλη υπερπροσφορά» πρόσθεσαν εξηγώντας πως ένα αμερικανικό χτύπημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, που αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της παγκόσμιας προσφοράς.

Τα ιρανικά αντίποινα θα μπορούσαν επίσης να έχουν σοβαρό αντίκτυπο προκαλώντας διαταραχές μέσω των Στενών του Ορμούζ, του περάσματος που χωρίζει το Ιράν και την Αραβική Χερσόνησο. Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο διέρχονται από το σημείο για να παραδώσουν φορτία παγκοσμίως. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν, δίνοντας έμφαση εσχάτως στην θανατηφόρα καταστολή των διαμαρτυριών από την Τεχεράνη και όχι στις πυρηνικές του δραστηριότητες