Πετρέλαιο: Σε υψηλό τετραμήνου λόγω των απειλών Τραμπ προς Ιράν

Οι τιμές αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου την Τετάρτη, στον απόηχο της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου την Τετάρτη, στον απόηχο της απειλής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθύνεται προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής και «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στήριξη στις τιμές προσέφερε και το «αδύναμο» δολάριο που βρίσκεται ήδη σε χαμηλό τεσσάρων ετών.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε 1,23%, στα 68,40 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 1,31%, στα 63,21 δολάρια. Σε μηνιαία βάση, οι δύο δείκτες πέτυχαν τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις τους σε ποσοστιαίους όρους από τον Ιούλιο του 2023, με το Brent να σημειώνει άλμα 12% και το WTI να κάνει ράλι 10%.

«Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την Τετάρτη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln έφτασε στη Μέση Ανατολή «για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν εάν σκότωνε διαδηλωτές κατά τη διάρκεια μιας μαζικής εξέγερσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν αφότου η Ισλαμική Δημοκρατία κατέστειλε τις αναταραχές. Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής στρατιωτική επέμβαση. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόλος που αναπτύχθηκε στη Μέση Ανατολή είναι μεγαλύτερος από τις δυνάμεις που διέταξε στην Καραϊβική πριν οι ΗΠΑ συλλάβουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων την Τρίτη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας την Τεχεράνη να κάνει μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ουσιώδες! Όπως είπα στο Ιράν κάποτε, ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι μια πιθανή επίθεση θα ήταν χειρότερη από τον βομβαρδισμό που διέταξε τον περασμένο Ιούνιο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το κάνετε να συμβεί ξανά», είπε.