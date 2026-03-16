Ναυάγιο σκάφους της Frontex ανοιχτά του Καστελορίζου, δύο τραυματίες

Στο νοσοκομείο Ρόδου διακομίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες σε σκάφος της Frontex το οποίο βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης στο Καστελοριζο. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η πρέσβειρα της Εσθονίας, τρεις ακόμη ομοεθνείς της καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-σύνδεσμος της Frontex στη χώρα μας.

Οι πέντε ναυαγοί περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού αλλά και ένα ιδιωτικό καταμαράν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου. Οι τέσσερις επιβάτες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super-Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο Ρόδου, θα εξεταστούν από τους θεράποντες ιατρούς.

Το σκάφος, απέπλευσε από το Λιμάνι του Καστελορίζου και σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού επέβαιναν σε αυτό 6 άτομα. «Δεν έχει διευκρινιστεί αν χτύπησε σε ξέρα, αν χτύπησε σε κορμό που επέπλεε ανοιχτά του λιμανιού ή αν το ναυάγιο οφείλεται σε κακό χειρισμό» - σημείωσε ο κ. Ασβέστης. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και το κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος που εδρεύει στο νησί, το οποίο περισυνέλεξε τους ναυαγούς. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ