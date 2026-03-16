Attica Group: Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με πολυετή παρουσία στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, με έμφαση στην ανανέωση του στόλου, τη λειτουργική βελτιστοποίηση, την αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Attica προχωρά σε σειρά στοχευμένων ενεργειών για την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου του, με την απόκτηση νεότερων, πιο σύγχρονων και πιο αποδοτικών πλοίων σε αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων.

Ανανέωση του στόλου του Σαρωνικού με αγορά δύο Ηighspeed Catamaran τύπου Aero και πώληση των Flying Cat 3,4,5, και 6

Η Attica Group υπέγραψε συμφωνίες για την αγορά δύο πλοίων τύπου Aero Highspeed Catamaran, συνολικής επένδυσης Ευρώ 15 εκατ. περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών αναβάθμισης και δραστηριοποίησης. Τα πλοία προγραμματίζεται να δρομολογηθούν στον Σαρωνικό, κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο, ως Aero Highspeed 4 και Aero Highspeed 5.

Τα δύο πλοία, έτους ναυπήγησης 2017 και 2018 αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, όπως και τα πλοία του Ομίλου, Aero Highspeed 1, 2 και 3 που δραστηριοποιούνται ήδη στον Σαρωνικό, προσφέροντας βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτυγχάνοντας περίπου 60% μείωση στις ετήσιες εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με τα πλοία που αντικαθιστούν. Παράλληλα, διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο άνεσης, ταχύτητας και αξιοπιστίας, στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την εμπειρία του επιβάτη.

Παράλληλα, ο Όμιλος υπέγραψε συμφωνία για την πώληση, σε μια ενιαία συναλλαγή (en-bloc), των πλοίων Flying Cat 3, Flying Cat 4, Flying Cat 5, Flying Cat 6 και Highspeed 4, πλοιοκτησίας θυγατρικής του, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 25 εκατ. Από την συναλλαγή, αναμένεται να προκύψει λογιστικό κέρδος, το ύψος του οποίου θα οριστικοποιηθεί με την παράδοση και την ολοκλήρωση της πώλησης των πλοίων.

Με την αντικατάσταση των Flying Cat 3,4,5, και 6 από τα νεοαποκτηθέντα catamaran, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου που θα δραστηριοποιείται στις γραμμές του Σαρωνικού, θα ανέρχεται πλέον σε 5,8 έτη.

Συμφωνία αγοράς μέσω γυμνής ναύλωσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου GNV Bridge που θα μετονομασθεί σε Superfast V

Η Attica Group υπέγραψε συμφωνία για τη μακροχρόνια γυμνή ναύλωση του επιβατηγού–οχηματαγωγού (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοίου GNV BRIDGE, διάρκειας πέντε (5) ετών, με συμβατική υποχρέωση αγοράς στη λήξη της ναύλωσης. Η παραλαβή του πλοίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Μάιο 2026.

Το πλοίο, το οποίο θα μετονομασθεί σε Superfast V, είναι έτους κατασκευής 2021 και ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο Cantiere Navale Visentini της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλοίο που αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας την άνεση, τη λειτουργικότητα και τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών στις γραμμές της Αδριατικής, όπου θα δραστηριοποιηθεί, αντικαθιστώντας το πλοίο Λευκά Όρη, έτους κατασκευής 1987.

Η μεταφορική ικανότητα του Superfast V, ανέρχεται σε 950 επιβάτες (157 καμπίνες – 616 κρεβάτια) και 2.564 γραμμικά μέτρα γκαράζ, για την εξυπηρέτηση Ι.Χ., φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων, δίνοντας σημαντική ώθηση στη συνολική μεταφορική ικανότητα της Εταιρίας στις γραμμές της Αδριατικής. Το πλοίο διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα scrubber (open loop – hybrid ready).

Με την απόκτηση του Superfast V, σε συνδυασμό με τα δύο υπό ναυπήγηση πλοία τύπου E-Flexer που αναμένεται να παραληφθούν το 2027, ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του στόλου της Αδριατικής. Ο νέος στόλος, που θα δραστηριοποιείται στις εν λόγω γραμμές, θα έχει μέση ηλικία 8,6 έτη (έναντι 24,8 έτη σήμερα), με σημαντικά, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, ενώ όλα τα πλοία θα διαθέτουν συστήματα scrubbers.

Συμφωνία πώλησης μέσω γυμνής ναύλωσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ΚΥΔΩΝ

Η Attica Group υπέγραψε συμφωνία για τη γυμνή ναύλωση του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Χ) πλοίου ΚΥΔΩΝ, έτους κατασκευής 1990, πλοιοκτησίας θυγατρικής της εταιρείας. Η διάρκεια της ναύλωσης, ορίσθηκε σε τέσσερα έτη, με συμβατική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας, να εξαγοράσει το πλοίο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ναύλωσης. Η αποαναγνώριση του παγίου λόγω της συμφωνίας, δεν έχει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica, κ. Πάνος Δικαίος, δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου μας, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Attica Group και βασικό άξονα του επενδυτικού μας προγράμματος. Οι ανωτέρω συμφωνίες, σε συνέχεια και των πωλήσεων πλοίων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 (Κρήτη Ι, Κρήτη ΙΙ, Ελευθέριος Βενιζέλος και πέντε Flying Dolphins), επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Attica Group για έναν νεότερο, πιο αποδοτικό και πιο ανταγωνιστικό στόλο, ικανό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιβατηγού ναυτιλίας».