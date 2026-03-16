Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες στο Ισραήλ - Θραύσματα πυραύλων στην Ιερουσαλήμ

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτών και ισραηλινών οχημάτων σε τουλάχιστον τρεις πόλεις, στα σύνορα των δύο χωρών, αφού νωρίτερα το Ισραήλ ανέφερε ότι ο στρατός ξεκινά «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο.

Σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις η φιλοϊρανική οργάνωση λέει ότι έπληξε μια ισραηλινή θέση «στη μεθοριακή κοινότητα Αϊταρούν, με ομοβροντία ρουκετών», καθώς επίσης και «μια συγκέντρωση οχημάτων και στρατιωτών» στην Οντάισα, με οβίδες και «μια συγκέντρωση οχημάτων και Ισραηλινών στρατιωτών και ένα άρμα Μερκάβα στην πόλη Ταϊμπέχ», επίσης με ρουκέτες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί ελαφρά «λόγω της έκρηξης».

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία και υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν πως συντρίμμια βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν και θραύσματα από τους ισραηλινούς πυραύλους που τους αναχαίτισαν, έπεσαν σήμερα στην περιοχή της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, κοντά στους ιερότερους χριστιανικούς, μουσουλμανικούς και εβραϊκούς ναούς και τοποθεσίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε σημαντικές ζημιές στον Ναό του Παναγίου Τάφου ή στο γειτονικό συγκρότημα που αποκαλείται από τους μουσουλμάνους Πλατεία των Τεμενών (Αλ Άκσα) και Όρος του Ναού από τους εβραίους – μια τοποθεσία που θεωρείται ιερή και από τις δύο θρησκείες.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τρεις αξιωματικούς να μεταφέρουν κάτι που μοιάζει με μεγάλο, μεταλλικό στεφάνι, τμήμα ενός πυραύλου, από μια κεραμοσκεπή δίπλα στον Πανάγιο Τάφο. Μια άλλη φωτογραφία δείχνει την περίμετρο ασφαλείας γύρω από μια μικρή περιοχή στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται και ο περίφημος, χρυσός Θόλος του Βράχου, με μικρά θραύσματα σκορπισμένα ολόγυρα.

«Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ, πυροτεχνουργοί και μονάδες της συνοριοφυλακής ασφάλισαν τους χώρους και επί του παρόντος εργάζονται για να απομακρύνουν οποιονδήποτε κίνδυνο για το κοινό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πυρκαγιά σε κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αμπού Ντάμπι

Επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε πυρκαγιά στο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου Σαχ στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, συμπληρώνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κοίτασμα Σαχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αμπού Ντάμπι.

Αυξάνεται η λίστα των θυμάτων στον Λίβανο

Από την πλευρά του, το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 886 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 111 παιδιών και 38 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Επιπλέον, 2.141 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες μαχών, πρόσθεσε το υπουργείο. Ο προηγούμενος αριθμός νεκρών, που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή, ήταν 850.

Οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο μετά τις 2 Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισράηλ και της Χεζμπολάχ, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνηση ςτης χώρας. Συνολικά 1.049.328 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Από αυτούς, οι 132.742 φιλοξενούνται σε περισσότερα από 600 κέντρα υποδοχής, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ