Απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Κάντε συμφωνία για τα πυρηνικά - Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη»

Η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει την παρουσία της στον Κόλπο στέλνοντας το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και τη συνοδεία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία θα είναι «πολύ χειρότερη».

«Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα "προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι "και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, αυτό είναι πραγματικά ουσιώδες!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Υπό την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, η Ουάσινγκτον αποχώρησε από μια πολυεθνική πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη.

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε αυτό να συμβεί ξανά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε ένα «μεγάλο στόλο» που πλέει προς το Ιράν λέγοντας ότι είναι «ένας μεγαλύτερος στόλος... από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα», αναφερόμενος στη μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική από αυτό το καλοκαίρι.

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στα ύψη μετά την αιματηρή καταστολή των εκτεταμένων διαδηλώσεων στο Ιράν από το ιρανικό καθεστώς στις αρχές του έτους.

Οι ιρανικές αρχές είχαν δηλώσει ότι είχε ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι, για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, οι Αμερικανοί θα πρέπει να «σταματήσουν τις απειλές και τις υπερβολικές απαιτήσεις».

Ιρανικά μμε μετέδωσαν σήμερα ότι ο Αραγτσί τόνισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες ούτε έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ