Κοντά σε υψηλό 10ετίας κινείται το ελβετικό φράγκο

Το επίπεδο των 0,77 φράγκων ανά δολάριο ξεπέρασε το ελβετικό φράγκο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω των 10 ετών. Η κίνηση αυτή οφείλεται στη διεθνή στροφή των επενδυτών προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, σε συνδυασμό με την αποστροφή προς άλλα νομίσματα που παραδοσιακά θεωρούνται «ασφαλή», γεγονός που οδήγησε τις αγορές να στραφούν μαζικά στο φράγκο ως αξιόπιστο καταφύγιο.

Ο συνδυασμός της αβεβαιότητας γύρω από την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ και του «σήματος» από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι προτίθεται να επιδιώξει συνειδητά ένα ασθενέστερο δολάριο οδήγησε το «πράσινο νόμισμα» σε αποδυνάμωση έναντι των νομισμάτων της ομάδας G10. Παράλληλα, οι δεσμεύσεις Ιαπώνων αξιωματούχων για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική περιόρισαν τη διεθνή ζήτηση για το γεν.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της ισχυροποίησης του φράγκου σε ένα ήδη υποτονικό περιβάλλον πληθωρισμού στην Ελβετία, τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) παρέμειναν περιορισμένα, ενώ η κεντρική τράπεζα είχε ήδη δεσμευτεί να περιορίσει τις παρεμβάσεις με στόχο την αποδυνάμωση του νομίσματος.

Το βασικό επιτόκιο της SNB παραμένει στο 0% εδώ και έξι μήνες, με τους κεντρικούς τραπεζίτες να έχουν εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις ως προς την επιστροφή σε καθεστώς αρνητικών επιτοκίων.

Αυτή την ώρα το δολάριο ανακάμπτει στα 0,7682 ελβετικά φράγκα.