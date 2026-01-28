Χρυσός: Ξεπέρασε για πρώτη φορά και τα 5.300 δολάρια - Διατηρεί την ορμή του το ασήμι

Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του χρυσού, διευρύνοντας το ιλιγγιώδες ράλι που καταγράφει εδώ και καιρό το πολύτιμο μέταλλο.

Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του χρυσού την Τρίτη, διευρύνοντας το ιλιγγιώδες ράλι που καταγράφει εδώ και καιρό το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο δέχθηκε έξτρα ώθηση τις τελευταίες ημέρες από το «αδύναμο» δολάριο και την φυγή των επενδυτών από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά στη νέα τιμή ρεκόρ 5.311,31 δολάρια, ειδικά μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ανησυχεί για την πτώση του δολαρίου που έχει σαν αποτέλεσμα το κορυφαίο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο να βρίσκεται στο πιο αδύναμο επίπεδό του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτή την ώρα ο χρυσός spot ενισχύεται 3,92% και βρίσκεται στις 5.284,39 δολάρια.

Αυτή η πτώση, σε συνδυασμό με τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και την φυγή των επενδυτών από τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα, έχει πυροδοτήσει ένα κύμα επενδυτικής ζήτησης σε πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός έχει ενισχύεται ήδη φέτος περίπου 22%, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Την ίδια περίοδο, το ασήμι έχει αυξηθεί σχεδόν 60%.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Αϊόβα την Τρίτη ότι το δολάριο «τα πάει περίφημα» και ότι αναμένει ότι οι τιμές των νομισμάτων θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. «Όχι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά», δήλωσε στου ς δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για απώλειες στο νόμισμα. Η μέτρηση του αμερικανικού νομίσματος υποχώρησε κατά 1,1% την Τρίτη, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο.

Οι απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας και η στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, καθώς και οι ανανεωμένες επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έχουν επίσης αναστατώσει τις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τους δασμούς στα νοτιοκορεατικά προϊόντα και να επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά εάν η Οτάβα καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Εν τω μεταξύ, οι χρηματιστές ομολόγων εντείνουν τα στοιχήματά τους για μια πιο ήπια πολιτική μετατόπιση στη Fed με τις προσδοκίες ότι ο επικεφαλής επενδύσεων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρος. Ο βετεράνος της Wall Street έχει υποστηρίξει μια επιθετική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους δανεισμού. Ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων ωφελεί τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν πληρώνουν τόκους.

Ακόμα και οι γίγαντες των κρυπτονομισμάτων έχουν συμμετάσχει στο ράλι του χρυσού: Η Tether Holdings SA είναι πλέον το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα χρυσού στον κόσμο εκτός τραπεζών και εθνικών κρατών, έχοντας γίνει σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια αγορά τον τελευταίο χρόνο. Η εταιρεία κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι δικά της αποθέματα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάολο Αρντοίνο σε συνέντευξή του στο Bloomberg News.

Το ασήμι έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 117 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, μετά από εβδομάδες εξαιρετικής μεταβλητότητας, πριν περιορίσει τα κέρδη. Φέτος έχει κερδίσει σχεδόν 60%.

Αυτή την ώρα η τιμή spot στο ασήμι ενισχύεται σχεδόν 7,5% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 114 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot της πλατίνας ενισχύεται 0,4% στα 2.651,90 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει στο επίπεδο ρεκόρ των 2.918,80 δολαρίων τη Δευτέρα, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 1,9% στα 1.970,75 δολάρια.