Κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από το deal ΕΕ - Ινδίας

Η μετοχή της Puma εκτινάχθηκε πάνω από 20%. Ο τίτλος της Dr Martens κατακρημνίστηκε 11,6%.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν με αισιοδοξία την ιστορική εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου 2 δισ. ανθρώπων, ενώ το βλέμμα τους ήταν στραμμένο και στα εταιρικά αποτελέσματα που αναμένονται καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Παράλληλα, οι traders εστίασαν την προσοχή τους στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της Fed.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,58% στις 613,10 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,58% στις 5.992 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έχασε 0,10% στις 24.908 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,27% στις 8.152 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 0,27% στις 10.207 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 1,09% στις 45.440 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,70% στις 17.804 μονάδες.

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες σημείωσαν έντονα κέρδη, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks Index να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, προσθέτοντας 1,8% στις 374,71 μονάδες. Η HSBC κέρδισε 3,3%, η BNP Paribas ενισχύθηκε 1,8%, ενώ οι UBS και Deutsche Bank κατέγραψαν άνοδο γύρω στο 1%.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Puma εκτινάχθηκε πάνω από 20% καθώς η Anta αγόρασε το 29% της οικογένειας Πινό για 1,5 δισ. ευρώ. Η σουηδική εταιρεία κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού Getinge κατρακύλησε 5,8% έπειτα από τη μικρή πτώση στις παραγγελίες για το Q4 ενώ δεν «έπιασε» τις προβλέψεις για τα έσοδα για όλο το 2025 (39,1 δισ. δολάρια).

Ο τίτλος της βρετανικής επιχείρησης κατασκευής υποδημάτων Dr Martens κατακρημνίστηκε 11,6% μετά τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα και την πρόβλεψη για σχεδόν σταθερή αύξηση εσόδων για το 2026 μετά από κάμψη 3,1% στα 251 εκατ. λίρες στο γ' τρίμηνο.

Επιστρέφοντας στο διεθνές εμπόριο, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε ότι Νέο Δελχί και Βρυξέλλες είχαν κλείσει ένα deal - «ορόσημο» που χαρακτηρίζεται ως η «μητέρα όλων των συμφωνιών» που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περίπου το 1/3 του διεθνούς εμπορίου. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία είναι μηχανήματα και χημικά, ενώ σε πολλά προϊόντα μειώνονται ή καταργούνται οι δασμοί, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να υπογραμμίζει πως «αυτό είναι μόνο η αρχή».

Στα επιχειρηματικά νέα, η κεφαλαιοποίηση της HSBC Holdings ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μιας ευρωπαϊκής τράπεζας, όπως σημειώνει το Bloomberg. Η μετοχή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσε κέρδη σχεδόν 3,3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, μετά την είδηση πως η Citigroup αύξησε την τιμή-στόχο της.

Στα μάκρο της ημέρας, κάτω από το φράγμα του 10% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία το δ' τρίμηνο του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE). Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα της Ιβηρικής μειώθηκε στο 9,93% από 10,45% στο γ' τρίμηνο, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών και συγκεκριμένα από το α' τρίμηνο του 2008.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει όλες τις επιλογές διαθέσιμες λόγω του ασταθούς παγκόσμιου σκηνικού, ιδίως στο εμπόριο, εξέπεμψε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτιν Κόχερ. Ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παραμένουν «σε καλή κατάσταση», αντιμετωπίζουν «ακόμα πολύ υψηλή» αβεβαιότητα, τόνισε ο επικεφαλής της αυστριακής κεντρικής τράπεζας μιλώντας στο Bloomberg την Τρίτη.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρες εύρος επιλογών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η νομισματική πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά σε κάθε είδους κινδύνους που εκδηλώνονται γρήγορα και αποφασιστικά. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γρήγορα σε οτιδήποτε συμβεί. Το είδαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα με πρόσθετες απειλές δασμών από τον Τραμπ. Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας» υπογράμμισε.