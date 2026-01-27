Trastor: Το μεγαλύτερο logistics center στην Ελλάδα έλαβε την πιστοποίηση LEED Gold

«Η πιστοποίηση LEED Gold του κέντρου logistics της Μίλητος αποτελεί σαφή απόδειξη της στρατηγικής μας προσέγγισης να επενδύουμε σε ακίνητα μεγάλης κλίμακας, υψηλών προδιαγραφών και ισχυρού ESG αποτυπώματος», τονίζει ο CEO Τάσος Καζίνος.

Η Trastor ανακοίνωσε ότι το υπερσύγχρονο κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής «Μίλητος» στον Ασπρόπυργο Αττικής, πιστοποιήθηκε με LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας στην αιχμή των σύγχρονων, βιώσιμων επενδύσεων logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με συνολική επιφάνεια 74.829 τ.μ., το ακίνητο αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο κέντρο διανομής που έχει αναπτυχθεί στη χώρα και ένα από τα σημαντικότερα logistics hubs στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η πιστοποίηση LEED Gold επιβεβαιώνει την υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας, στοιχεία που μεταφράζονται σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αυξημένη ελκυστικότητα για μισθωτές και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της επένδυσης.

Η επίτευξη της πιστοποίησης εντάσσεται στη στρατηγική της TRASTOR για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου logistics νέας γενιάς, το οποίο ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διεθνών διαμετακομιστικών ροών. Παράλληλα, ενισχύει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα ESG, δημιουργώντας διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους της.

Η πιστοποίηση LEED, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή συστήματα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων, απονέμεται σε έργα που πληρούν αυστηρά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης λειτουργίας. Η κατάκτηση του επιπέδου Gold κατατάσσει το ακίνητο της «Μίλητος» μεταξύ των πλέον ποιοτικών και ανταγωνιστικών logistics developments της ελληνικής αγοράς.

Ο Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση LEED Gold του κέντρου logistics της Μίλητος αποτελεί σαφή απόδειξη της στρατηγικής μας προσέγγισης να επενδύουμε σε ακίνητα μεγάλης κλίμακας, υψηλών προδιαγραφών και ισχυρού ESG αποτυπώματος. Το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει μέγεθος, ποιότητα και βιωσιμότητα, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία του χαρτοφυλακίου μας και τη θέση της TRASTOR στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των logistics. Η πιστοποίηση της Μίλητος με LEED Gold υπογραμμίζει τη δέσμευση μας να επενδύει σε ακίνητα που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν βιώσιμη, επαναλαμβανόμενη αξία για τους επενδυτές.»