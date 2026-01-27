Καναδάς: Ο Κάρνεϊ διαψεύδει ότι ανακάλεσε τις επικριτικές δηλώσεις του για τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Καναδάς Μαρκ Κάρνεϊ διέψευσε σήμερα ότι στην επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τις επικριτικές δηλώσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα στο Νταβός, όπως υποστήριξε χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι, αντιθέτως, επανέλαβε την κριτική του, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τραμπ.

«Για να είμαστε απολύτως σαφείς, και το είπα στον πρόεδρο (Τραμπ), εννοούσα αυτά που είπα στο Νταβός», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «καλή» τη συζήτηση με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, ο Καναδάς ήταν «η πρώτη χώρα που αντιλήφθηκε την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής» εκ μέρους των ΗΠΑ και σήμερα προσπαθεί να προσαρμοστεί σ’ αυτήν.

Στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Μαρκ Κάρνεϊ εκτίμησε ότι η διεθνής τάξη δεκαετιών υπέστη ρήξη και κάλεσε τις «μεσαίες δυνάμεις» να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τις «ηγεμονικές» δυνάμεις. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την οργή του Τραμπ ο οποίος τον προειδοποίησε την επόμενη ημέρα, από το ίδιο βήμα, «να προσέχει τι λέει» γιατί «ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Τη Δευτέρα, μιλώντας στο Fox News, ο Μπέσεντ είπε ότι βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος με τον Κάρνεϊ και ότι ο τελευταίος «υπαναχώρησε» σε ορισμένες από τις «πολύ λυπηρές παρατηρήσεις» που έκανε στο Νταβός.

Στη συνομιλία αυτή ο Καναδός πρωθυπουργός «εξήγησε» επίσης στον Τραμπ την εμπορική συμφωνία της χώρας του με την Κίνα.

Το Σάββατο ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα δασμολογική μάχη με τον Καναδά, εάν η Οτάβα συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις με το Πεκίνο. Ο Κάρνεϊ είπε ότι εξήγησε στον Τραμπ πως η χώρα του αντιδρά στους δασμούς «οικοδομώντας εταιρικές σχέσεις με το εξωτερικό (….) και είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε θετικά, οικοδομώντας μια νέα σχέση (με τις ΗΠΑ) μέσω της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Αυτό το κατάλαβε».

Καθώς απομακρυνόταν, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν συγκεκριμένα αν πήρε πίσω τις δηλώσεις που είχε κάνει στο Νταβός και εκείνος απάντησε απλά «Όχι».

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ