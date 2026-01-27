HSBC: Η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που ξεπερνά τα 300 δισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση της HSBC Holdings ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μιας ευρωπαϊκής τράπεζας.

Η κεφαλαιοποίηση της HSBC Holdings ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μιας ευρωπαϊκής τράπεζας, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η μετοχή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο άνω του 3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, μετά την είδηση πως η Citigroup αύξησε την τιμή-στόχο της.

Οι αναλυτές της Citi, συμπεριλαμβανομένου του Άντριου Κούμπς, διατήρησαν την σύσταση «buy» για τη μετοχή μετοχές και την έθεσαν σε καθεστώς «Positive Catalyst Watch» ενόψει των ετήσιων αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου.

Ο νέος στόχος για τις 1.370 πένες, σηματοδοτεί άνοδο περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας.

Το ράλι της Τρίτης επέκτεινε την ετήσια άνοδο της μετοχής στο +9%, με την χρηματιστηριακή αξία της HSBC να ανέρχεται σε 219,2 δισ. λίρες (300,6 δισ. δολάρια) το μεσημέρι στο Λονδίνο. Το 2025 η μετοχή σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1999, κερδίζοντας πάνω από 50%.