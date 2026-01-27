Οικονομία | Διεθνή

Ισπανία: Κάτω από 10% η ανεργία για πρώτη φορά από το 2008

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισπανία: Κάτω από 10% η ανεργία για πρώτη φορά από το 2008
Το ποσοστό έπεσε κάτω από το ορόσημο του 10% για πρώτη φορά από το α' τρίμηνο του 2008, όταν βρισκόταν στο 9,6%, σύμφωνα με τα δεδομένα της INE.

Κάτω από το φράγμα του 10% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία το δ' τρίμηνο του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE).

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα της Ιβηρικής μειώθηκε στο 9,93% από 10,45% στο γ' τρίμηνο, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών και συγκεκριμένα από το α' τρίμηνο του 2008.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο ιδιωτικός τομέας συνέβαλε κατά 92% στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2025. «Τα δεδομένα δείχνουν μια ισχυρότερη, πιο σταθερή αγορά εργασίας με υψηλότερης ποιότητας απασχόληση, που παρέχει μια στέρεη βάση για τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ευημερίας όλων των πολιτών», πρόσθεσε ο Κουέρπο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
Ισπανία
Ανεργία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider