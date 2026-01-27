Αναβάθμισε τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η Standard & Poor's

Σε αναβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, στη βάση της ισχυρής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και της περαιτέρω υποχώρησης του πιστωτικού κινδύνου.

Έτσι, η S&P αναβαθμίζει σε θετικό το outlook για Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας σταθερές τις αξιολογήσεις τους. Η αναβάθμιση του outlook αποτελεί προάγγελο αναβάθμισης και του rating εντός των επόμενων έξι μηνών.

Όπως αναφέρεται, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και της ανθεκτικότητας των business models.

-- Eurobank.: Αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές και επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ‘BBB-’ και τη βραχυπρόθεσμη ‘A-3’.

-- Εθνική Τράπεζα: Αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές και επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ‘BBB-’ και τη βραχυπρόθεσμη ‘A-3’.

-- Τράπεζα Πειραιώς: Αναθεώρησε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές και επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ‘BB+’ και τη βραχυπρόθεσμη ‘B’.

Όπως αναφέρει ο οίκος, παρότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότεροι σε σχέση με άλλες χώρες, συνεχίζουν να βελτιώνονται. Αν και ο ιδιωτικός τομέας επαναδραστηριοποιείται στο πλαίσιο δανεισμού και προχωρά σε επενδύσεις με μόχλευση, μετά από χρόνια απομόχλευσης, ο λόγος εταιρικού χρέους προς ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά στο 95% στα τέλη του 2025. Είχε κορυφωθεί στο 136% το 2012, αλλά πλέον βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την Ιταλία και την Ισπανία και χαμηλότερα από τη Μάλτα (110%), την Πορτογαλία (124%) και την Κύπρο (127%). «Αναμένουμε ότι η μόχλευση των ελληνικών επιχειρήσεων θα αυξηθεί λόγω της επανεκκίνησης σημαντικών δημόσιων επενδύσεων που συνδέονται με την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον και τους υγιέστερους ισολογισμούς των επιχειρήσεων» αναφέρουν οι αναλυτές.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν προβεί σε σημαντική εξυγίανση των οικονομικών τους και των ισολογισμών τους. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται πλέον από τα ισχυρότερα αποθέματα ρευστότητας και την ισχυρή αύξηση του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος, ενώ τα νοικοκυριά επωφελούνται από την ιστορικά χαμηλή ανεργία και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Επιπλέον, το τραπεζικό σύστημα μεταβίβασε σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων περίπου 80 δισ. από το συνολικό χρέος των €233 δισ., που αφορούσε δάνεια προς τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις και χρέος νοικοκυριών. Αν και αυτό δεν οδήγησε σε ουσιαστική βελτίωση των συνολικών δεικτών μόχλευσης του συστήματος και παραμένει ένα σύνθετο οικονομικό και πολιτικό ζήτημα για την Ελλάδα, η S&P θεωρεί ότι ο κίνδυνος για το τραπεζικό σύστημα από αυτά τα ευάλωτα, εκτός τραπεζικού συστήματος, άτομα είναι περιορισμένος.

Επιπλέον, οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας στηρίζουν την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Ο οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% κατά μέσο όρο ετησίως την περίοδο 2026-2027, με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Στη συνέχεια, αναμένει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης καθώς η χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αρχίσει να περιορίζεται. Η οικονομική δυναμική έχει στηρίξει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να συγκλίνουν με τους ευρωπαίους ομολόγους τους όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού. Ο ρυθμός βελτίωσης υπήρξε εντυπωσιακός — ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μειώθηκε στο 3,3% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, από το υψηλό του 51% στο τέλος του 2016. Ο οίκος θεωρεί επίσης ενθαρρυντική την απόδοση των νέων δανείων από το 2018 και μετά. Οι εισροές νέων NPEs είναι περιορισμένες και το κόστος κινδύνου των τραπεζών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους από πωλήσεις και συναλλαγές) μειώνται περίπου στις 50-60 μονάδες βάσης. Αυτό υποδηλώνει μείωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και βελτίωση των προτύπων πιστοδότησης.