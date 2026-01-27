Μεξικό: Κυρίαρχη απόφαση η παράδοση πετρελαίου στην Κούβα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, όταν ρωτήθηκε σήμερα αν η χώρα της έχει διακόψει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, απάντησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη χώρα και δεν σχετίζονται με πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Σεϊνμπάουμ φάνηκε να παραδέχεται ότι το Μεξικό ανέστειλε μια προγραμματισμένη παράδοση αργού στην Κούβα. Όταν ρωτήθηκε, κατά την τακτική συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί, εάν διαψεύδει μια δημοσιογραφική πληροφορία για το θέμα αυτό, απάντησε: «Είναι μια κυρίαρχη απόφαση και λαμβάνεται όταν είναι αναγκαίο». Απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσουν οι αποστολές πετρελαίου στην Αβάνα, λέγοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε».

Το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει πρώτο την αναστολή της παράδοσης. Το Reuters την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι η μεξικανική κυβέρνηση επανεξετάζει το αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς η κυβέρνηση της Σεϊνμπάουμ φοβάται τυχόν αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, στις 3 Ιανουαρίου. Η Βενεζουέλα, που ήταν μέχρι πρότινος ο κύριος εξαγωγέας πετρελαίου στην Κούβα, δεν έχει στείλει καθόλου καύσιμα στο νησί εδώ και περίπου έναν μήνα.

Το 2025, το Μεξικό ήταν ο δεύτερος προμηθευτής της Αβάνας, με περίπου 5.000 βαρέλια ημερησίως. Μετά τη διακοπή από τη Βενεζουέλα, οι αποστολές της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pemex είναι κρίσιμης σημασίας, αν και ανεπαρκείς, για το νησί.

Κατά το πρώτο εννιάμηνο του έτους, η Pemex έστελνε στην Κούβα 17.200 βαρέλια αργού ημερησίως και 2.000 βαρέλια παραγόντων πετρελαίου.

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι οι αποφάσεις του Μεξικού για την πώληση ή την παραχώρηση πετρελαίου στην Κούβα έχουν μακρά ιστορία και επηρεάζονται από τον οικονομικό αποκλεισμό του νησιού. Καθορίζονται από την Pemex με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή από την κυβέρνηση, ως ανθρωπιστική βοήθεια, «υπό ορισμένες προϋποθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ