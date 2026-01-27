Πολιτική | Διεθνή

Σε τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει για το εν λόγω θέμα το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2025.

Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η υποστήριξη δύο Μόνιμων Μελών του ΣΑ ΟΗΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για μια συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού παραμένει αμετακίνητη.

Και οι δύο χώρες φέρονται να υποστηρίζουν πλήρως τη συνεχιζόμενη διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, τη συνέχιση των ΜΟΕ καθώς και τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα (SRSG), Κασίμ Ντιάν, για τη δημιουργία δυναμικής προς την επίτευξη λύσης στην Κύπρο.

Ρωσία και Κίνα επίσης χαιρετίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουν λύση όπως αυτή διατυπώνεται στα Ψηφίσματα του ΣΑΗΕ.

Στήριξη για ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως και στο έργο της αποστολής φέρεται να υπάρχει και από τις ΗΠΑ, αλλά και από νέα Μη Μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, όπως η Λετονία και το Μπαχρέιν, που φέρονται να ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εμπλέκονται εποικοδομητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός ΟΗΕ το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων που έγιναν σε διευρυμένη μορφή στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, καθώς και των συναντήσεων των δύο ηγετών στα τέλη του περασμένου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

