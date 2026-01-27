Λάιεν για συμφωνία ΕΕ - Ινδίας: Αυτό το deal είναι μόνο η αρχή

«Στέλνουμε μήνυμα στον κόσμο ότι η συνεργασία βάσει κανόνων εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα» επεσήμανε αυτό το deal είναι μόνο η αρχή

«ΕΕ και Ινδία γράφουν ιστορία» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, εστιάζοντας στην εμβάθυνση της συνεργασίας των μεγαλύτερων δημοκρατιών του κόσμου» με σημαντικά αμοιβαία οφέλη. «Στέλνουμε μήνυμα στον κόσμο ότι η συνεργασία βάσει κανόνων εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα» επεσήμανε αυτό το deal είναι μόνο η αρχή. «Θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση μας» ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία θα ενδυναμώσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ της δεύτερης και της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, αναδεικνύοντας την κοινή τους δέσμευση στην οικονομική συνεργασία και στο εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες.

Βεβαίως, η υπογραφή μεταξύ ΕΕ – Ινδίας είναι το πρώτο (και πιο σημαντικό ίσως) βήμα. Ωστόσο, η συμφωνία πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο και μετά από το Ευρωκοινοβούλιο. Το τελευταίο στη συμφωνία - πρόγευση της Mercosur, δεν καταψήφισε μεν, αλλά παρέπεμψε στο Ευρωδικαστήριο.

Η ΕΕ και η Ινδία πραγματοποιούν ήδη εμπορικές συναλλαγές άνω των 180 δισ. ευρώ ετησίως σε αγαθά και υπηρεσίες, με σχεδόν 800.000 θέσεις εργασίας στην Γηραιά Ήπειρο. Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Ινδία έως το 2032, μέσω της κατάργησης ή μείωσης δασμών που καλύπτουν το 96,6% της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ προς την πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Συνολικά, οι μειώσεις δασμών θα εξοικονομούν περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως υπογραμμίζεται.

«Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο άνοιγμα αγοράς που έχει παραχωρήσει ποτέ η Ινδία σε εμπορικό εταίρο. Η συμφωνία προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βασικούς τομείς της ΕΕ (βιομηχανία - αγροδιατροφή), παρέχοντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προνομιακή πρόσβαση στη χώρα με τους 1,45 δισ. κατοίκους, και στη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία, με ετήσιο ΑΕΠ ύψους 3,4 τρισ. ευρώ» επισημαίνεται.

Mειώσεις ή κατάργηση δασμών

Η συμφωνία καταργεί ή μειώνει ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς (κατά μέσο όρο άνω του 36%) στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ενδεικτικά, οι δασμοί στα κρασιά θα μειωθούν από 150% σε 75% και σταδιακά έως και 20%. Οι δασμοί στο ελαιόλαδο θα μειωθούν από 45% σε 0% μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ σε επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα, όπως ψωμί και ζαχαρώδη, θα καταργηθούν δασμοί έως και 50%.

Οι ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί αγροτικοί τομείς θα προστατευθούν πλήρως, με έμφαση σε προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη ενώ όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ. Παράλληλα, η ΕΕ και η Ινδία διαπραγματεύονται ξεχωριστή συμφωνία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ), τονώνοντας τις πωλήσεις παραδοσιακών ευρωπαϊκών προϊόντων στην ινδική αγορά, με περιορισμό στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποκτούν προνομιακή πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων τομέων όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι θαλάσσιες μεταφορές ενώ διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, εμπορικά μυστικά και δικαιώματα ποικιλιών φυτών.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, στηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών και προβλέπει μηχανισμούς διαλόγου και συνεργασίας για θέματα κλίματος σε σχέση με το εμπόριο. Τέλος, ΕΕ και Ινδία θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας στον τομέα της κλιματικής δράσης που θα τεθεί σε λειτουργία στο Q1.