Τραπεζική «εκτόξευση» στο ΧΑ λόγω MSCI

Με την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2024 έκλεισε την Τρίτη ο τραπεζικός δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών. Ο κλάδος εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, ενώ ξεχώρισε το «άλμα» της ΕΤΕ. Αυξημένος στα €643 εκατ. ο συνολικός τζίρος.

Με την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τρίτης για τον τραπεζικό δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο κλάδος εξελίχθηκε σήμερα στον απόλυτο πρωταγωνιστή του ταμπλό, εν μέσω αλλεπάλληλων θετικών εκθέσεων από εγχώριους και ξένους αναλυτές.

Η απόφαση της MSCI να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών λειτούργησε καθοριστικά, με τον οίκο να σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές υποστηρίζουν την απόφαση να μην εφαρμοστεί ο κανόνας διατηρησιμότητας στην περίπτωση της Ελλάδας και να προχωρήσει η έναρξη της σχετικής διαβούλευσης.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η αναβάθμιση του ΧΑ από την MSCI μπορεί να οδηγήσει σε ήπιες εκροές περίπου 0,8 δισ. δολαρίων, ενώ δεν αποκλείουν βραχυπρόθεσμους κινδύνους, αλλά αυτό όπως λένε θα προκύψει σε μεταγενέστερο στάδιο και μόνο μετά από πιθανή περαιτέρω υπεραπόδοση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα θεμελιώδη παραμείνουν ισχυρά, εκτιμούν ότι οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες αγορές θα αυξήσουν την έκθεσή τους στις ελληνικές μετοχές. Για τις οποίες, όπως λένε, παραμένουν overweight, ακόμη κι αν είναι δύσκολο να επαναλάβουν την απόδοση του 2025.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Morgan Stanley στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι έχουν ακόμη περιθώρια σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές και εκτιμούν το περιθώριο ανόδου στα επίπεδα του 17%-28%.

Άκρως ενθαρρυντικές και οι εκτιμήσεις της Piraeus Securities, που εκτιμά ότι οι ελληνικές μετοχές μπορούν να καταγράψουν το 2026 υψηλά διψήφια κέρδη σε επίπεδο τιμών, με συνολικές αποδόσεις (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) άνω του 20%, με βασική αιχμή τον κλάδο των τραπεζών.

Στα θετικά της συνεδρίασης, το γεγονός ότι η άνοδος συνοδεύθηκε από εντυπωσιακά αυξημένο τζίρο 643,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €84,71 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ξεχώρισε ο τζίρος 176 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, όπως και οι αυξημένες συναλλαγές στις Alpha Bank (82,98 εκατ. ευρώ), Eurobank (79,35 εκατ. ευρώ) και Τρ. Πειραιώς (78,07 εκατ. ευρώ), το άθροισμα των οποίων έφτασε τα 416,4 εκατ. ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, η συνεδρίαση έκλεισε στα υψηλά ημέρας, στις 2.313,62 μονάδες με άνοδο 1,49%.

Στα υψηλά ημέρας έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 4,54% στις 2.772,10 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 64 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, έναντι 56 που υποχώρησαν και 30 που έκλεισαν αμετάβλητες.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η ΕΤΕ ξεχώρισε με άνοδο 6,66% στα 15,77 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε 4,27% στα 4,22 ευρώ, η ElvalHalcor 4,19% στα 4,35 ευρώ, και ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ενισχυμένες 3,75% και 3,70% αντίστοιχα. Πάνω από 3% ενισχύθηκε και η Viohalco (+3,49%) στα 13,04 ευρώ.

Στα 9,32 ευρώ με άνοδο 2,64% ολοκλήρωσε η Τρ. Κύπρου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε με κέρδη 2% στα 32,60 ευρώ, ενώ περί του 1,2%-1,6% ενισχύθηκαν οι Motor Oil (+1,64%), Metlen (+1,36%) και Optima (+1,22%). Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν επίσης οι Aktor (+0,74%), Aegean (+0,68%), Τιτάν (+0,52%) και Lamda Development (+0,14%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Jumbo με απώλειες 4,15%, ο ΟΠΑΠ στο -3,16% και ο ΟΤΕ με απώλειες 2,11%. Ακολούθησαν οι μετοχές των Helleniq Energy και Coca-Cola HBC με απώλειες 1,19% και 1,02% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι ΔΕΗ (-0,97%), ΕΥΔΑΠ (-0,95%), ΔΑΑ (-0,87%), Cenergy (-0,75%) και Σαράντης (-0,59%).