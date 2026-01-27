Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλώνει η ανησυχία για τον αντισημιτισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την αντίληψη για τον αντισημιτισμό.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την αντίληψη για τον αντισημιτισμό.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυξανόμενη πλειονότητα των Ευρωπαίων (55 % το 2025, σε σύγκριση με 50 % το 2018) θεωρούν τον αντισημιτισμό πρόβλημα στο κράτος μέλος τους. Το 47 % των Ευρωπαίων αναγνωρίζουν την αύξηση του αντισημιτισμού στο κράτος μέλος τους κατά την τελευταία πενταετία, σημειώνοντας αύξηση κατά 11 εκατοστιαίες μονάδες από το 2018. Η εχθρότητα σε δημόσιους χώρους (62 %, + 11 εκατοστιαίες μονάδες), τα αντισημιτικά γκράφιτι (61 %, + 10 εκατοστιαίες μονάδες) και ο αντισημιτισμός στο διαδίκτυο (61 %, + 10 εκατοστιαίες μονάδες) είναι οι συχνότερα αναφερόμενες μορφές εκδήλωσης του αντισημιτισμού. Σχεδόν 7 στους 10 Ευρωπαίους (69 % έναντι 54 % το 2018) πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την αντίληψη για τους Εβραίους στη χώρα τους.

Ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, κ. Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε σχετικά: «Ο εβραϊκός πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευρωπαϊκή ιστορία. Οφείλουμε να προστατέψουμε και να ενισχύσουμε αυτόν τον δεσμό τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη διασφαλίζουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ η ιστορική αλήθεια. Θυμόμαστε, μαζί.»

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι μισοί Ευρωπαίοι (48 %, σε σύγκριση με 43 % το 2018) πιστεύουν ότι το Ολοκαύτωμα διδάσκεται επαρκώς στο σχολείο. Επίσης, ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων (66 %, σε σύγκριση με 61 % το 2018) γνωρίζει τους νόμους που ποινικοποιούν την υποκίνηση αντισημιτικής βίας. Οι μισοί Ευρωπαίοι (52 %, σε σύγκριση με 42 % το 2018) γνωρίζουν τους νόμους που ποινικοποιούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος.

Τον Οκτώβριο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση προόδου σχετικά με την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2021. Η στρατηγική κατευθύνει τον αγώνα κατά του αντισημιτισμού στην ΕΕ, καθορίζοντας σειρά μέτρων για την πρόληψη όλων των μορφών αντισημιτισμού, την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη και την προώθηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Οι εργασίες για τις 90 δράσεις της στρατηγικής βρίσκονται σε εξέλιξη — πιο πρόσφατα δρομολογήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μνημείων Ολοκαυτώματος, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των περισσότερων από 44.000 μνημείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στις 20 Ιανουαρίου η Επιτροπή παρουσίασε επίσης τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2026-2030, η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση όλων των μορφών ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού. Η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας διασφαλίζει ότι οι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας —συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας επιδοκιμασίας, άρνησης ή υποβάθμισης του Ολοκαυτώματος— τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Τον 2023 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Κανένα περιθώριο για μίσος: η Ευρώπη ενωμένη ενάντια στο μίσος» για να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του μίσους σε όλες τις μορφές του. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών για την αντιμετώπιση του μίσους στην κοινωνία, η οποία αποτελείται από 150 τυχαία επιλεγμένους πολίτες, διατύπωσε σειρά συστάσεων πολιτικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» (CERV), η Επιτροπή θα παράσχει περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ ενωσιακή χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων ευρωπαϊκής μνήμης την περίοδο 2026-2027. Θα δοθεί προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, σε έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μνήμης, της εκπαίδευσης και της έρευνας του Ολοκαυτώματος ή στην καταπολέμηση της άρνησης και της στρέβλωσης του Ολοκαυτώματος. Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+, και στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «Αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης», η UNESCO δρομολογεί έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και την κατανόηση του αντισημιτισμού.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, των ενημερωτικών δελτίων και του ενημερωτικού γραφήματος, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.