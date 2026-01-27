Κατσαφάδος: Εντός μηνός οι αποζημιώσεις σε πληγέντες - Περίπου 200 αυτοψίες σε κατοικίες

Σε ό,τι αφορά την κρατική αρωγή προς τα νοικοκυριά, διευκρίνισε ότι τα ποσά για την αποζημίωση της οικοσκευής κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και επίδομα κάλυψης πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ.

Στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews μίλησε χθες, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου2026, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στην πορεία αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε περιοχές της Αττικής, με έμφαση στη Γλυφάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, έως την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ μέσα σε ένα μήνα αναμένεται να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε πολίτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 200 αυτοψίες σε κατοικίες, με τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να συνεχίζουν τις καταγραφές σε πληγείσες περιοχές όπως η Άνω Γλυφάδα, η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, ο Ωρωπός και το Κορωπί, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε θέσει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ώστε οι αυτοψίες να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Αμέσως μετά, οι Δήμοι θα έχουν προθεσμία περίπου μίας εβδομάδας για να αποστείλουν τους φακέλους στο Υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Ο υπολογισμός είναι περίπου ένας μήνας, καθώς συχνά υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στους φακέλους», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

Σε ό,τι αφορά την κρατική αρωγή προς τα νοικοκυριά, διευκρίνισε ότι τα ποσά για την αποζημίωση της οικοσκευής κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και επίδομα κάλυψης πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στήριξη των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, αποφασίστηκε οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς για όλες τις επιχειρήσεις. Οι σχετικές αυτοψίες διενεργούνται από την Περιφέρεια και, βάσει των στοιχείων που θα αποσταλούν, το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών σύσκεψη με τους δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, με στόχο την παροχή αναλυτικών διευκρινίσεων για τη διαδικασία αποκατάστασης και κρατικής αρωγής, σε μορφή ενημερωτικού σεμιναρίου. Από αύριο θα υπάρχει σε κάθε πληγέντα Δήμο υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να υποστηρίξει τις δημοτικές αρχές και να διευκολύνει την ορθή και ταχεία ολοκλήρωση των φακέλων.