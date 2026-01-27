Συνάντηση του Σύρου προέδρου Σάρα με τον Πούτιν αύριο Τετάρτη

Ο Άχμεντ αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, στη δεύτερη συνάντηση μεταξύ τους μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν αύριο Τετάρτη, στη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

«Προγραμματίζονται συζητήσεις για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διάφορους τομείς, καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία και καθώς ο Σάρα ελπίζει να εξασφαλίσει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος ζει εξόριστος στη Ρωσία μετά την εκδίωξή του από την εξουσία.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του πρώην Σύρου προέδρου και επενέβη στρατιωτικά στη Συρία από το 2015 για να υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον των ανταρτών και των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου του νυν Σύρου προέδρου.

Η ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ αποτέλεσε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, παρόλο που η νέα συριακή κυβέρνηση έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, απέσυρε τις δυνάμεις και τα όπλα της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, βάσει συμφωνίας με την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ