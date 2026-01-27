Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα στη μετά Μαδούρο εποχή

Οι ΗΠΑ εργάζονται για να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, μετέδωσε το CNN.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το υπουργείο Εξωτερικών θα συνιστά την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίζεται πιθανόν σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί προσώρας να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

