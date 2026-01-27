Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Είναι σκάνδαλο της συγκεκριμένης κυβέρνησης της ΝΔ

«Ένα σωστό Μητρώο δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον να δηλώνει βοσκοτόπια χωρίς ζώα και να χαρακτηρίζεται ενεργός αγρότης και να παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να κάνει τίποτε», πρόσθεσε ο κ. Σκανδαλίδης.

«Υπήρξαν και τότε προβλήματα, συχνά αξεπέραστα, υπήρξαν και τότε παρατυπίες και καταλογισμοί. Όμως, δεν έχουν καμία σχέση με όσα διαβάζουμε, ακούμε μαθαίνουμε και βλέπουμε αυτές τις μέρες. Δεν σας κρύβω ότι παραλάβαμε σημαντικές δυσκολίες, όχι όμως απάτες».

Αυτό τόνισε ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τις 7/9/2010 μέχρι 17/5/2012, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ό κ. Σκανδαλίδης υπεραμύνθηκε των προσπαθειών που έγιναν επί της δικής του θητείας, τονίζοντας ότι η ηγεσία τότε του υπουργείου «προχώρησε την προσπάθεια εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης του ΕΛΓΑ θέτοντας σε λειτουργία το Μητρώο Αγροτών, που δυστυχώς, όπως το αφήσαμε το 2011 έμεινε ως τώρα, αναξιοποίητο».

«Ένα σωστό Μητρώο δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον να δηλώνει βοσκοτόπια χωρίς ζώα και να χαρακτηρίζεται ενεργός αγρότης και να παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να κάνει τίποτε», πρόσθεσε ο κ. Σκανδαλίδης.

Ακόμα, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε «γάγγραινα που ταλανίζει το κράτος μας την ασυνέχεια στη λειτουργία του» επισημαίνοντας ότι «αλλάζει το κυβερνόν κόμμα, αλλάζουν ακόμη και οι διευθυντές των κρατικών υπηρεσιών, αλλάζει υπουργός από το ίδιο κόμμα αλλάζουν όσοι τοποθετήθηκαν πολιτικά από τον προηγούμενο»..

Αναφερόμενος στη σύμβαση ΠΑΣΕΓΕΣ - Υπουργείου, σημείωσε ότι «το 2009 υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τις αιτήσεις ΟΣΔΕ των παραγωγών καθώς με παρέμβαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε βέτο και απαίτησε να υπάρξει σταθερή δομή για την υποβολή των αιτήσεων».

«Έτσι προκρίθηκε η τριετής σύμβαση με την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ, με νομοθετική ρύθμιση για δημόσια σύμβαση. Το τίμημα ήταν 35 εκ. ετησίως. Αποτέλεσμα ήταν για τα έτη 2011 - 2012 και 2013 δεν υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα στη συλλογή των αιτήσεων», ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης και πρόσθεσε:.

«Για να αποφύγουμε διπλή χρέωση από ορισμένες ενώσεις στους παραγωγούς, έδωσα ρητή εντολή για έλεγχο παραβιάσεων. Και υπήρξε αποτέλεσμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε 4 μεγάλες ΕΑΣ (όπως της Λάρισας) εκτός συστήματος. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θέματα οργανωμένης απάτης όπως παρακολουθούμε τώρα, στα οποία δυστυχώς συμμετέχει η Διοίκηση».

Για τα Βοσκοτόπια, τόνισε ότι «υπήρχε μια συνεχής διελκυστίνδα για τη διαφορά που υπήρχε στον ορισμό τους», και ότι «το θέμα χειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν υπήρξαν ελλειμματικές πληρωμές».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη σχετικά με τον τεχνικό σύμβουλο, ανέφερε ότι «εμείς τον παραλάβαμε, και μπορεί να υπήρχαν καταγγελίες λόγω και υπαλληλικών συμφερόντων, αλλά προωθήσαμε λύσεις για να ενισχύσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνος του και σταθερά».

-Πιστεύετε ότι όταν γίνονται 600.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ δεν θα υπάρχουν παραβατικοί παραγωγοί; ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Μεμονωμένα μπορεί να υπάρχουν και μερικούς τους είχαμε εντοπίσει και δεν πήραν πόρους, μείνανε απέξω από τις επιδοτήσεις», απάντησε ο κ. Σκανδαλίδης.

-Στην δικαιοσύνη τους στείλατε; επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης για να πάρει αρνητική απάντηση.

Στην επισήμανση του εισηγητή της ΝΔ ότι « ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται τις διαχρονικές παθογένειες, παρατυπίες και παρανομίες που υπάρχουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Σκανδαλίδης αντέδρασε έντονα.

«Η διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έστειλε στη δικαιοσύνη τους παράνομους ενώ η κυβέρνηση σας ενώ εντοπίζονταν και τότε δεν στέλνονταν στη δικαιοσύνη..», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης για να εισπράξει την απάντηση:

«Η διαφορά ανάμεσα στο τότε και το τώρα είναι ότι αυτές οι παρατυπίες ήταν αποσπασματικές και τις αντιμετωπίζαμε επί τόπου. Η διαφορά είναι ότι σήμερα, με βάσει επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουνε καταγγελίες και ενδείξεις- αποδείξεις, για συγκεκριμένα πρόσωπα υπουργών που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση…»

-Θεωρείτε ότι ο κ. Βορίδης κ. Αυγενάκης, κάλυπταν την εγκληματική οργάνωση πείτε μας ναι ή όχι...Εσείς πριν λίγο είπατε ότι υπήρχαν και τότε παρανομίες.. διαχρονικές είναι οι ευθύνες », αντέτεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«Από τη στιγμή που υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία και συγκεκριμένο κείμενο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για τις υπόνοιες που υπάρχουνε, υπάρχει αυτόματα και η ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ποινική διερεύνηση την οποία αρνήθηκε η κυβέρνηση… Όλες οι συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις, δείχνουν καθαρά ότι υπήρξε παρέμβαση της κυβέρνησης μέσα στην διαδικασία…», ισχυρίστηκε ο κ. Σκανδαλίδης

-Βορίδης, Αυγενάκης, κάλυπταν την εγκληματική οργάνωση την οποία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία αποτελούσε ο τεχνικός σύμβουλος, τα ΚΥΔ και οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπε η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου; αντέτεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία υπήρχαν όχι απλά υπόνοιες, αλλά ενδείξεις συμμετοχής και συγκάλυψης, τις οποίες έπρεπε να διερευνήσει μια Προανακριτική Επιτροπή. Η δικογραφία το λέει..», απάντησε ο κ. Σκανδαλίδης.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το μαύρο-άσπρο», σχολίασε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη χαρακτηρίζοντας «ανήθικο πολιτικά τον τρόπο που επιχείρησε ο κ. Λαζαρίδης να παρερμηνεύσει και να παραποιήσει τα όσα είπε ο κ. Σκανδαλίδης».

«Τέτοιες συζητήσεις υποβαθμίζουν τη Βουλή και είναι ο χειρότερος πρεσβευτής της ελληνικής δημοκρατίας. Πιάστηκε από μια λέξη που είπα. Είπα για παρατυπίες όχι για απάτες.

Αυτή ήταν μια δήλωση στον ΟΣΔΕ που κάνει κάθε συνεταιρισμός και έρχεται η δήλωση και έχει παρατυπίες. Δεν σημαίνει ότι την στέλνεις στα δικαστήρια. Καταργείς τη δήλωση, Βρήκε πάτημα ο κ. Λαζαρίδης να βάλει στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει», αντέδρασε ο κ. Σκανδαλίδης και πρόσθεσε:

«Οι κυβερνητικοί που καθοδήγησαν και συμμετείχαν ουσιαστικά σε αυτό το σημερινό αίσχος, την σημερινή απάτη, το σημερινό έγκλημα, δεν έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν και να αμφιβάλουν για την πορεία και τη λευκότητα, όχι ενός πολιτικού, αλλά μιας παράταξης και ενός υπουργείου που σε εκείνη τη φάση έδωσε δείγματα γραφής και τα περισσότερα νομοσχέδια εκείνη την εποχή περνούσαν διακομματικά…».

Τέλος ο κ. Σκανδαλίδης απαντώντας στους βουλευτές Κώστα Μπάρκα από το ΣΥΡΙΖΑ και Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ, ανέφερε ότι επί δικής του θητείας, «η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τον πλήρη έλεγχο στην διαδικασία των ελέγχων και των πληρωμών και δεν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα».

«Υπάρχει η μέρα με τη νύχτα σε ότι αφορά το τότε και το τώρα για τον τρόπο διοίκησης του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπάρχει μια παράταξη και μια κυβέρνηση τότε, που σεβόταν τους θεσμούς, την αυτονομία τους και έκανε μέσα από ανοιχτές φανερές διαδικασίες τον έλεγχο των λειτουργιών τους και υπάρχει σήμερα μια κυβέρνηση που αποφασίζει για όλα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αντιδημοκρατική αντίληψη της κυβέρνησης..», είπε ο κ. Σκανδαλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ