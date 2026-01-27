Deal στα αθλητικά είδη: Η Anta αποκτά το 29% της Puma έναντι 1,5 δισ. ευρώ

Η μετοχή της γερμανικής εταιρίας αθλητικών ειδών εκτινάσσεται 20% καθώς δυσκολεύεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και να ολοκληρώσει την επιχειρηματική της αναδιάρθρωση.

Mερίδιο 29% στην Puma απέκτησε η Anta Sports, σε ένα σημαντικό deal στον κόσμο των ειδών άθλησης με αποτέλεσμα η μετοχή της γερμανικής εταιρίας αθλητικών ειδών να εκτινάσσεται 20% σύμφωνα με το CNBC. Ειδικότερα, ο κινεζικός γίγαντας θα καταβάλει 1,5 δισ. ευρώ ή 35 ευρώ ανά μετοχή, για να αποκτήσει μερίδιο 29,06% στην Puma από την οικογένεια Πινό και να γίνει ο μεγαλομέτοχός της.

Το deal έρχεται καθώς η Puma δυσκολεύεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και να ολοκληρώσει την επιχειρηματική της αναδιάρθρωση, αφού ο Άρθουρ Χόελντ, πρώην στέλεχος της Adidas, ανέλαβε τα ηνία πέρυσι. Η αποτίμηση των 1,5 δισ. ευρώ φαίνεται «λογική» σε σύγκριση με τους ομότιμους παίκτες στον τομέα των αθλητικών ειδών, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας «ζημιογόνας κατάστασης» της Puma, τόνισε η Μελίντα Χου, αναλύτρια καταναλωτών για την Κίνα στην Bernstein.

«Η Anta ουσιαστικά αγοράζει μια μάρκα με βαθιά κληρονομιά και ιστορικά ισχυρά προϊόντα σε μια προβληματική αποτίμηση. Αξιοποιώντας την κληρονομιά της Puma, η Anta θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί σε μια νέα κατηγορία προϊόντων και αγορές όπου δεν έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία», πρόσθεσε. Αξίζει να σημειωθεί πως η Anta προσπαθεί να επεκτείνει την παρουσία της εκτός Κίνας, όπου αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Nike και η Adidas.

Η Anta επιδιώκει να επεκτείνει και να διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά της αποκτώντας και ανανεώνοντας δυτικές μάρκες αθλητικών και lifestyle. Το 2019, ηγήθηκε μιας κοινοπραξίας για την απόκτηση της Amer Sports, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις Wilson, Arc’teryx, Salomon και Atomic. «Η Puma καλύπτει το κενό της μαζικής αγοράς αθλητικών υποδημάτων και αθλητικού lifestyle», επεσήμανε η Τζούλια Ζου, συνεργάτιδα και επικεφαλής του λιανεμπορίου στην εταιρεία συμβούλων CIC.

«Η Puma είναι ισχυρή στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αλλά αδύναμη στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική, γεγονός που δημιουργεί ελάχιστο ρίσκο και μέγιστη προοπτική ανάπτυξης», συμπλήρωσε. Με την εξαγορά του μεριδίου της Puma, ο κινεζικός όμιλος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας του στην παγκόσμια αγορά προϊόντων αθλητισμού.