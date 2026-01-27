Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα. Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ουκρανία
Ρωσία
Ντόναλντ Τραμπ
