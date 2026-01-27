Ειδήσεις | Διεθνή

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε ξανά τη λειτουργία του - Ύποπτη εισβολή αεροστάτων από τη Λευκορωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε ξανά τη λειτουργία του - Ύποπτη εισβολή αεροστάτων από τη Λευκορωσία
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε και πάλι σήμερα τη λειτουργία του λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από αερόστατα που στάλθηκαν από τη Λευκορωσία, όπως ανέφερε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε και πάλι σήμερα τη λειτουργία του λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από αερόστατα που στάλθηκαν από τη Λευκορωσία, όπως ανέφερε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 30 χλμ. (19 μίλια) από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει περισσότερες από 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου λόγω παρόμοιων περιστατικών. Τελευταία φορά που έκλεισε ήταν στις 3 Δεκεμβρίου.

Η Λιθουανία αναφέρει ότι τα αερόστατα αποστέλλονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν τσιγάρα από τη Λευκορωσία, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι δεν σταμάτησε αυτό που αποκαλεί μορφή «υβριδικής επίθεσης», όπως αναφέρει το Reuters.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
Ουκρανία
Λευκορωσία
Αεροδρόμια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider