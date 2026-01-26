Χρυσός: Κατέκτησε την «κορυφή» των 5.100 δολαρίων - Νέο ιστορικό υψηλό και για το ασήμι

Το ασήμι στην αγορά spot σημείωσε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ, σημειώνοντας ράλι 10,2% στα 113,46 δολάρια ανά ουγγιά.

Μια νέα κορυφή κατέκτησε ο χρυσός, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά, με τους επενδυτές να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο ελέω των γεωπολιτικών, εμπορικών και νομισματικών αβεβαιοτήτων που επικρατούν λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2% στα 5.077,22 δολάρια (άγγιξε μέχρι και τα 5.110,50 δολάρια ενδοσυνεδριακά) ενώ τα futures παράδοσης Φεβρουαρίου κέρδισαν 2,1%, στα 5.082,50 δολάρια. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που καταγράφει κέρδη 17% στο 2026 μετά από άλμα 64% το 2025, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της καθώς πριν από 48 μήνες μία ουγγιά χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια (Ιανουάριο του 2024).

Το ασήμι στην αγορά spot σημείωσε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ, σημειώνοντας ράλι 10,2% στα 113,46 δολάρια ανά ουγγιά. Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα πρόσθεσε 1,8% στα 2.816,38 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε νέο ρεκόρ στα 2.918,80 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άλμα 5,9% στα 2.127,68 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Η επενδυτική τράπεζα αναβάθμισε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα αντισταθμίσματα έναντι παγκόσμιων μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων έχουν γίνει «αδύναμα», αυξάνοντας ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης για τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου φέτος.

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες παραμένουν επίσης δυναμικές. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες είναι πλέον κατά μέσο όρο περίπου 60 τόνοι τον μήνα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 17 τόνων πριν από το 2022, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των αναδυόμενων αγορών να συνεχίζουν να αυξάνουν τα αποθεματικά τους.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι τώρα στραμμένο στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, την πρώτη του έτους, για τη νομισματική πολιτική. H Federal Reserve αναμένεται ευρέως από τους αναλυτές να βάλει «φρένο» στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους για τη νομισματική πολιτική, καθώς η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας αποκαθιστά σε ένα βαθμό τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της Fed, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών.

Αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων κάποιοι κοντά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν υπονοήσει ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο «σωστό επίπεδο» -μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις- ώστε να αποτελούν στήριγμα για την απασχόληση, διατηρώντας παράλληλα πτωτική πίεση στον πληθωρισμό.