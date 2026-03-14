Ειδήσεις | Διεθνή

Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ προς Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικαιροποιημένη προειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε σήμερα, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αμερικανοί πολίτες καλούνται να φύγουν αμέσως από το Ιράκ, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σε επικαιροποιημένη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε σήμερα, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανοί πολίτες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την επιλογή τους, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ιράκ
ΗΠΑ
