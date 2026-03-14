Ειδήσεις | Ελλάδα

Βουλή Προς κύρωση το ελληνοσερβικό Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Μνημόνιο υπεγράφη στο Βελιγράδι, στις 14 Νοεμβρίου 2025 μεταξύ του υπ. Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 'Αδ. Γεωργιάδη, και του Σέρβου ομολόγου του, Zlatibor Loncar.

Προς κύρωση βαίνει, την ερχόμενη Τετάρτη (18/3/2026) στην ολομέλεια της Βουλής, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας στον Τομέα της Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Βουλή, το Μνημόνιο υπεγράφη στο Βελιγράδι, στις 14 Νοεμβρίου 2025 μεταξύ του Υπουργού Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 'Αδ. Γεωργιάδη, και του Σέρβου ομολόγου του, Zlatibor Loncar, και στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μέσω της ανάπτυξης της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ξεκινά η «κούρσα» υποβολής για 6,8 εκατομμύρια φορολογουμένους

«Αλλάζουν όψη» τα Προσφυγικά στους Αμπελόκηπους - Προς χρήση κοινωνικής κατοικίας

Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το νησί Χαργκ, τον πετρελαϊκό κόμβο της Τεχεράνης

tags:
Βουλή
Σερβία
Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργείο Υγείας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider