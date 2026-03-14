Βουλή Προς κύρωση το ελληνοσερβικό Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας

Προς κύρωση βαίνει, την ερχόμενη Τετάρτη (18/3/2026) στην ολομέλεια της Βουλής, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας στον Τομέα της Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Βουλή, το Μνημόνιο υπεγράφη στο Βελιγράδι, στις 14 Νοεμβρίου 2025 μεταξύ του Υπουργού Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 'Αδ. Γεωργιάδη, και του Σέρβου ομολόγου του, Zlatibor Loncar, και στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μέσω της ανάπτυξης της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ