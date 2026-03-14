Γερμανία: Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας πέθανε, έγινε σήμερα γνωστό από μία εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου του, Suhrkamp Verlag. Ο Χάμπερμας απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών στο Στάρνμπεργκ, στη νότια Γερμανία, διευκρίνισε η ίδια, βασιζόμενη σε πληροφορίες της οικογένειας του σπουδαίου αυτού διανοούμενου.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας υπήρξε ο πλέον επιδραστικός Γερμανός διανοητής της γενιάς του, συμμετέχοντας σε όλες τις μεγάλες μεταπολεμικές συζητήσεις και θεωρώντας πως η Ευρώπη είναι η μοναδική λύση, κατά την άποψή του, στην άνοδο του εθνικισμού.

Ο ίδιος αφιέρωσε τα τελευταία του χρόνια στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού σχεδίου, για να αποτρέψει την Γηραιά Ήπειρο από το να υποπέσει σε εθνικιστικές αντιπαλότητες, όπως συνέβη τον 20ό αιώνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Χάμπερμας συνέδεσε τη φιλοσοφία με την πολιτική, τη σκέψη με τη δράση. Το ηθικό του κύρος του είχε χαρίσει σειρά διακρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αφού αποτέλεσε τη φωνή του φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας στη Γερμανία τη δεκαετία του 1960, κατέστη στόχος του τριάντα χρόνια αργότερα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους ενός «φασισμού της αριστεράς» για το κράτος δικαίου.

Το 1989, επέκρινε τους όρους της γερμανικής επανένωσης, που καθοδηγήθηκε κυρίως από τις απαιτήσεις της αγοράς.

Γεννηθείς τη 18η Ιουνίου του 1929 στο Ντίσελντορφ, ο Γιούργκεν Χάμπερμας, είχε ενταχθεί στη Νεολαία του Χίτλερ, όμως ήταν πολύ νέος για να συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο. Ως έφηβος, επηρεάστηκε βαθιά από την κατάρρευση του ναζισμού.

