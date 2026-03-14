Ιταλία: Διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση αφορικά με τη δυνατότητα χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ουσιαστική διάσταση απόψεων καταγράφεται, στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Ιταλίας, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα χαλάρωσης των οικονομικών κυρώσεων που οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει σε βάρος της Ρωσίας. Ο Ιταλός υπουργός μεταφορών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα υπογράμμισε:

«Η κύρια δύναμη της ελεύθερης, δυτικής συμμαχίας και επικεφαλής του ΝΑΤΟ -δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες- χαλάρωσαν τις κυρώσεις σε βάρος του πετρελαίου που φτάνει από την Ρωσία: έκαναν μια ρεαλιστική επιλογή και θεωρώ ότι η Ιταλία και η Ευρώπη θα έπρεπε να κάνουν υπόψη την ίδια, ακριβώς, ρεαλιστική επιλογή».

Την ίδια ώρα, ο έτερος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός εξωτερικών και αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους δήλωσε ότι «οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν σε ισχύ».

«Η Ιταλία ήταν από τις χώρες που πρότειναν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία, με στόχο να σπρώξουμε την Μόσχα προς την κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος όσο γίνεται πιο γρήγορα, είμαστε υπέρ κάθε πρωτοβουλίας. Στηρίξαμε τις αμερικανικές πρωτοβουλίες και ελπίζουμε οι συνομιλίες των δυο πλευρών να πάνε προς την σωστή κατεύθυνση, έστω και αν και γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο τελικός στόχος είναι η ειρήνη», συμπλήρωσε ο Ταγιάνι.

Όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα πρέπει, τώρα, να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα που προέκυψε μεταξύ των συμμάχων της, για να αποφύγει νέες εντάσεις, δυο μόλις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα με το οποίο οι Ιταλοί θα πρέπει να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που θέλησε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ