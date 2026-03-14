Ιράν: Καλεί τις γειτονικές του χώρες να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή

Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές, αναφέρει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ